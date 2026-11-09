La misa del papa León XIV arrasó en la televisión y alcanzó casi 29 puntos de rating

La primera misa del papa León XIV en la Argentina no solo convocó a una multitud de fieles en las calles de Buenos Aires, sino que también registró cifras extraordinarias de audiencia televisiva, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más vistos de la jornada.

La ceremonia se realizó este lunes en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y fue transmitida en vivo por los principales canales de televisión abierta y señales de noticias.

Según informó el periodista especializado en audiencias Ignacio Rodríguez, la transmisión alcanzó un pico de 28,6 puntos de rating, con un potencial nacional estimado de 5.736.929 espectadores.

La cifra corresponde a la audiencia conjunta de las señales que transmitieron la ceremonia y refleja el enorme interés que despertó la presencia del Pontífice, en la primera visita de un Papa a la Argentina después de 39 años.

Durante la celebración, León XIV dedicó parte de su homilía a destacar la importancia de la familia en la sociedad argentina y advirtió sobre las dificultades que atraviesan numerosos hogares, entre ellas la precariedad laboral, las adicciones y las crisis sociales.

Una audiencia que superó la del domingo

El impacto televisivo fue incluso mayor que el registrado durante la primera jornada de la visita papal.

El domingo, durante el discurso de León XIV en el Palacio Libertad, la transmisión había alcanzado un pico de 22,2 puntos, al sumar los canales de aire y las señales de noticias.

La misa del lunes superó ampliamente esa marca y confirmó el fuerte interés que genera la presencia del Santo Padre en el país.

Mientras miles de personas participaron presencialmente de la celebración en Palermo, millones siguieron el acontecimiento desde sus hogares, en una jornada que también quedó marcada por su impacto en la televisión argentina.