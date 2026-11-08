Las frases más fuertes del papa León XIV en Argentina sobre economía, educación y la vida

El papa León XIV pronunció este domingo 8 de noviembre su primer discurso oficial en la Argentina, durante un encuentro en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, funcionarios, dirigentes políticos y representantes diplomáticos.

Su mensaje estuvo atravesado por la defensa de la dignidad humana y la responsabilidad de quienes toman decisiones de gobierno. La definición sobre la economía fue una de las más aplaudidas de la jornada.

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