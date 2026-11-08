VISITA PAPAL
Las frases más fuertes del papa León XIV en Argentina sobre economía, educación y la vida
El papa León XIV pronunció este domingo 8 de noviembre su primer discurso oficial en la Argentina, durante un encuentro en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, funcionarios, dirigentes políticos y representantes diplomáticos.
Su mensaje estuvo atravesado por la defensa de la dignidad humana y la responsabilidad de quienes toman decisiones de gobierno. La definición sobre la economía fue una de las más aplaudidas de la jornada.
Las frases más destacadas
SOBRE LA ECONOMÍA
“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.
SOBRE EL TRABAJO
“Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo”.
SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
“Corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades”.
SOBRE LAS FAMILIAS
“Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre”.
SOBRE LA EDUCACIÓN
“Robustecer la educación, la universidad y la investigación”.
SOBRE LA DEFENSA DE LA VIDA
“Acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”.
Fragmentos textuales publicados por TN y MDZ sobre el discurso del 8 de noviembre.
Un mensaje directo a la dirigencia argentina
León XIV también cuestionó qué lugar ocupan en las decisiones políticas las personas que todavía no han nacido, en una intervención que reafirmó la posición de la Iglesia sobre el aborto y la eutanasia.
En materia económica, reconoció la importancia de la iniciativa privada, pero insistió en que el crecimiento debe alcanzar a quienes atraviesan mayores dificultades, especialmente a las familias, los trabajadores y los adultos mayores.
El mensaje central fue que el desarrollo económico, la educación y las políticas públicas deben tener como prioridad a las personas. Con esas definiciones, el Pontífice abrió su visita a la Argentina y dejó planteados algunos de los principales debates sociales y políticos del país.