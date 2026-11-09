León XIV encabeza su primera misa en la Argentina ante una multitud en Palermo

El papa León XIV protagoniza este lunes una de las jornadas más importantes de su visita a la Argentina, con una agenda que combina encuentros pastorales, actividades institucionales y una multitudinaria celebración religiosa en la Ciudad de Buenos Aires.

Después de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, el Sumo Pontífice se trasladó hasta Palermo, donde encabeza la Santa Misa en el Monumento a los Españoles. La ceremonia reune a miles de fieles que llegaron desde distintos puntos del país para participar de uno de los acontecimientos centrales de su estadía.

La expectativa comenzó desde las primeras horas de la mañana, con una importante concentración de personas en las inmediaciones del predio. Familias, jóvenes, grupos parroquiales y peregrinos aguardaron el paso del papamóvil y el comienzo de la celebración, en un encuentro que también tuvo una fuerte dimensión simbólica para la comunidad católica argentina.

Un mensaje de cercanía y compromiso

La primera actividad del día tuvo lugar en el Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. Allí, León XIV compartió un encuentro con residentes y trabajadores, en una visita centrada en el acompañamiento, la dignidad y el valor de cada persona.

Durante la tarde, el Papa tiene previsto reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Participarán referentes sindicales, empresarios y representantes de movimientos sociales.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y una cena con los obispos del país.

Córdoba y Luján, próximas escalas

La agenda de León XIV continuará este martes con su viaje a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia local. Por la noche, regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia de oración con jóvenes en Palermo.

El miércoles, en tanto, visitará el Complejo Penitenciario Federal y viajará a Luján para encabezar una celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los santuarios más representativos de la fe católica en el país.

La visita apostólica concluirá ese mismo día, cuando el Pontífice parta desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.