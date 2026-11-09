León XIV pidió una Argentina más inclusiva y afirmó que las personas con discapacidad “son una bendición”

MENSAJE PAPAL

Durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el Papa sostuvo que el progreso de una nación también se mide por la acogida que brinda a quienes tienen necesidades especiales. Además, llamó a construir una sociedad basada en la caridad, la integración y la fraternidad.

El papa León XIV dejó este lunes un mensaje centrado en la inclusión, la dignidad humana y la solidaridad durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. Frente a residentes, trabajadores, familiares y voluntarios de la institución, afirmó que las personas con discapacidad no representan una carga para la sociedad, sino que constituyen una bendición.

“Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, expresó el Pontífice. Y agregó que quienes viven en el establecimiento ayudan a recordar “cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”.

En uno de los pasajes centrales de su discurso, León XIV sostuvo que el desarrollo de un país no debe medirse exclusivamente por sus indicadores económicos, sino también por la manera en que recibe e integra a las personas que necesitan acompañamiento. “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, remarcó.

Una crítica al individualismo y la exclusión

A lo largo de su mensaje, el Papa destacó el trabajo cotidiano del Cottolengo y lo describió como una comunidad abierta, donde la caridad se expresa en los gestos, las relaciones y el acompañamiento. También recordó la figura de San Luis Orione, fundador de la obra, y recuperó su idea de construir una “ciudad de la caridad”.

En ese marco, planteó que los valores de dignidad, integración y amistad fraterna tienen mucho para aportar a sociedades que, según señaló, suelen estar condicionadas por la búsqueda del éxito económico y el culto de la apariencia física.

León XIV también llamó a dejar atrás el individualismo y las distintas formas de exclusión. “Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, expresó.

El Pontífice imaginó además a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a iniciativas solidarias y pidió que el país pueda formar “una nueva generación de santos de la caridad”. En ese sentido, convocó a poner los dones y las capacidades de cada persona al servicio de quienes más lo necesitan.

La caridad como construcción de una sociedad

En otro tramo de su intervención, León XIV comparó la tarea de instituciones como el Cottolengo con la construcción de una ciudad. Señaló que se trata de una obra menos visible y más lenta que otras, pero fundamental para consolidar una convivencia basada en la paz y el compromiso con los demás.

También recordó que en la capilla de la institución se conserva la reliquia del corazón de San Luis Orione, a quien atribuyó una profunda vinculación con la Argentina. Al cerrar su mensaje, recuperó una de las frases que sintetizan el legado del fundador: “La caridad salvará al mundo”.

La visita al Cottolengo fue una de las primeras actividades de la agenda del Papa en su segunda jornada en el país. Allí, además de compartir su mensaje con la comunidad, escuchó testimonios de residentes y trabajadores, en un encuentro marcado por la emoción y el reconocimiento a quienes sostienen diariamente la tarea de cuidado.