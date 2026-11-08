Milei recibió al papa León XIV en la Casa Rosada y le entregó dos regalos especiales

El presidente Javier Milei recibió este domingo al papa León XIV en la Casa Rosada, donde mantuvieron una reunión privada de aproximadamente 40 minutos. El encuentro formó parte de la primera jornada de la visita apostólica del Pontífice a la Argentina, después de 39 años sin la presencia de un Papa en el país.

Tras arribar al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Uruguay, León XIV fue recibido por Milei y autoridades eclesiásticas. Posteriormente, ambos se trasladaron a la sede del Gobierno nacional, donde participaron de la ceremonia oficial en el Salón Blanco.

El Pontífice también saludó a los integrantes del Gabinete nacional, al asesor presidencial Santiago Caputo, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la senadora Patricia Bullrich.

La presencia de Bullrich se produjo en medio de las tensiones internas dentro del oficialismo, luego de sus recientes movimientos políticos y declaraciones vinculadas con las elecciones presidenciales de 2027.

Los regalos que Milei le entregó al Papa

Durante la audiencia privada, en la que también participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario argentino le entregó al Santo Padre dos obsequios de especial significado institucional y religioso.

El primero fue un medallón de plata con relieve de oro, que lleva el escudo argentino de un lado y el emblema del Vaticano del otro, junto con la fecha de la visita.

El segundo regalo consistió en un aspersor litúrgico de ébano y plata, utilizado para distribuir agua bendita durante las ceremonias religiosas. La pieza tiene grabada una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

La reunión se desarrolló en el despacho presidencial, sin la presencia de ministros. En paralelo, funcionarios nacionales mantuvieron un encuentro con representantes del Vaticano.

Al finalizar la audiencia, León XIV se dirigió al Palacio Libertad para participar de un encuentro con autoridades políticas, representantes de los tres poderes del Estado, gobernadores, diplomáticos y referentes de la sociedad civil.

Antes de esa actividad, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le entregó las llaves de la Ciudad de Buenos Aires como reconocimiento institucional.

La visita de León XIV representa un acontecimiento histórico para la Argentina, ya que es la primera de un Pontífice desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.

La agenda continuará este lunes con actividades religiosas y sociales, entre ellas una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde volverán a coincidir el Papa y el presidente Milei.