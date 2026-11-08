Detuvieron a un hombre que intentó infiltrarse en el operativo del Papa con una credencial falsa

Un hombre identificado como Tomás Eduardo Natenzon, de 25 años, fue detenido este domingo en el barrio porteño de Palermo, acusado de intentar infiltrarse en el operativo de seguridad organizado por la visita del papa León XIV a la Argentina.

El procedimiento se realizó en la intersección de la avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y del Monumento de los Españoles, donde se montó el escenario para una de las celebraciones religiosas del Pontífice.

Según informó Infobae, el sospechoso circulaba en una motocicleta Kawasaki y aseguró pertenecer a los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha. Sin embargo, los efectivos comprobaron que la autorización de circulación que exhibía era falsa.

Durante el control, los policías encontraron cuatro equipos de comunicación y distintas identificaciones. Una de las credenciales que llevaba colgada del cuello tenía su fotografía y la inscripción “ENLACE VATICANO ACCESO NIVEL 1”, aparentemente confeccionada de manera casera.

Además, la patente de la motocicleta simulaba corresponder a un vehículo oficial, lo que despertó mayores sospechas entre los agentes.

Natenzon está vinculado comercialmente con equipos de radiocomunicación y mantiene relaciones con agrupaciones de bomberos voluntarios de distintas regiones del país, de acuerdo con la información publicada por el medio.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, quien dispuso que el hombre permaneciera detenido e incomunicado por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública.

La magistrada también ordenó el allanamiento de su domicilio, mientras que en la investigación interviene el fiscal federal Carlos Rívolo.

El episodio ocurrió en medio del amplio despliegue de seguridad dispuesto para la visita de León XIV, que contempla controles especiales y restricciones de circulación en los sectores donde se desarrollarán las actividades oficiales y religiosas.

Por el momento, no se informó cuál era la finalidad del sospechoso al intentar ingresar al área restringida, una circunstancia que deberá esclarecer la investigación judicial.