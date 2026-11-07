Masacre en Polonia: un hombre abrió fuego contra turistas y dejó seis muertos y 15 heridos

Un violento ataque armado conmocionó este sábado a Cracovia, la segunda ciudad más importante de Polonia, cuando un hombre comenzó a disparar contra las personas que transitaban por una concurrida zona turística. El último balance elevó a seis las víctimas fatales y 15 los heridos.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:00, hora local, en la Plaza del Mercado, uno de los sitios más visitados del centro histórico. Según las autoridades, el atacante circulaba en un automóvil y abrió fuego al azar contra peatones y turistas que se encontraban en el lugar.

La situación provocó escenas de desesperación. Decenas de personas corrieron para refugiarse en restaurantes y comercios mientras los servicios de emergencia desplegaban un importante operativo de seguridad.

El atacante fue detenido tras enfrentarse con la Policía

El sospechoso, identificado como un ciudadano polaco de 24 años, vestía ropa de estilo militar y llevaba un chaleco antibalas. Tras el ataque, protagonizó un intercambio de disparos con efectivos policiales, quienes lograron herirlo y detenerlo.

Entre los 15 heridos se encuentran dos policías, uno de ellos en estado crítico tras recibir tres impactos de bala. El agresor también fue trasladado a un hospital bajo custodia.

Durante la inspección del vehículo, los investigadores encontraron otras armas y municiones. Las autoridades señalaron que, por el momento, no hay indicios de otros atacantes involucrados.

Conmoción y una investigación para esclarecer el ataque

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó que las fuerzas de seguridad investigan las circunstancias y motivaciones del tiroteo.

Por su parte, el presidente Karol Nawrocki expresó su preocupación por la tragedia, manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y reclamó una investigación exhaustiva.

El ataque ocurrió en una de las zonas más emblemáticas de Cracovia, ciudad que recibe millones de visitantes cada año y mantiene una estrecha vinculación histórica con el papa Juan Pablo II.

Hasta el momento, las autoridades no determinaron el móvil del ataque, mientras continúa la investigación y la asistencia a las personas heridas.