Crisis en Paraguay: cómo avanza la devolución de los ahorros tras el cierre de Ueno Bank

La crisis financiera que atraviesa Paraguay sumó un nuevo capítulo tras el cierre de operaciones de Ueno Bank. La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP), que detectó graves problemas de solvencia en la entidad, dejó a miles de clientes sin acceso a sus depósitos y obligó a las autoridades a implementar un mecanismo para garantizar la devolución de los fondos.

En diálogo con Splendid AM 990, el periodista Juan Daniel Jara, del diario paraguayo ABC Color, brindó detalles sobre la situación de los ahorristas y explicó cómo continuará el proceso de restitución del dinero.

Según indicó, el Banco Central comunicó que más de 1.200.000 depositantes podrán recuperar sus fondos, aunque el procedimiento contempla distintas etapas y condiciones según los montos involucrados.

Cómo será la devolución del dinero

El proceso de restitución contempla una cobertura de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona, equivalentes a unos 40.000 dólares, a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

Sin embargo, las primeras devoluciones comenzaron con un grupo específico de clientes. El Banco Central informó que los depositantes con saldos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con la entidad y que tengan una cuenta habilitada en otro banco o financiera podrán recibir sus fondos en esta primera etapa.

Para quienes superen ese monto, el organismo comunicará nuevas instancias de pago a medida que avance el procedimiento. Los ahorristas con depósitos superiores al límite de cobertura deberán aguardar la resolución sobre los saldos excedentes.

El ascenso de Ueno Bank y las irregularidades detectadas

Durante la entrevista, Jara también reconstruyó el crecimiento que tuvo la entidad financiera en los últimos años. Según explicó, Ueno Bank adquirió mayor protagonismo dentro del sistema financiero paraguayo a partir de agosto de 2023, cuando asumió la presidencia Santiago Peña.

El periodista señaló que la institución había comenzado a manejar importantes sumas de dinero provenientes de fondos previsionales y recursos vinculados al Estado paraguayo.

Las primeras señales de alarma se hicieron visibles en septiembre de este año, cuando tres senadores solicitaron información al Banco Central sobre la situación patrimonial de la entidad.

Finalmente, el 2 de noviembre, el directorio del organismo resolvió iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

La medida busca preservar los activos de la institución y proteger a los depositantes, mientras se investigan las responsabilidades correspondientes.

Incertidumbre entre los clientes

El cierre de las operaciones generó preocupación entre los usuarios, que quedaron imposibilitados de utilizar sus cuentas y servicios financieros mientras se desarrolla el procedimiento.

Jara sostuvo que todavía existe malestar entre los ciudadanos paraguayos por las consecuencias del caso y por las dudas que persisten sobre el destino de los fondos.

De esta manera, la devolución de los depósitos se convirtió en uno de los principales desafíos para las autoridades financieras del país, que deberán avanzar con los pagos y determinar qué sucederá con los ahorros que exceden las garantías establecidas.