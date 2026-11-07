Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por lesiones y hubo un operativo policial en Nordelta

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo episodio de tensión familiar que terminó con un operativo policial en el barrio privado La Isla, en Nordelta. El hecho ocurrió el viernes por la tarde, luego de que la conductora recibiera una serie de llamados mientras participaba de las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Según trascendió, Nara recibió un pedido de ayuda de una de sus hijas, de 11 años, quien se encontraba en la vivienda junto al futbolista. De acuerdo con la denuncia, la menor le habría comunicado a través de mensajes enviados desde una computadora que su padre la había golpeado, encerrado en una habitación y que tenía miedo.

Ante la situación, la empresaria interrumpió las grabaciones y se dirigió al domicilio de su expareja. Allí se produjo una fuerte discusión entre ambos, que motivó la intervención de varios móviles policiales y una ambulancia.

De acuerdo con el parte policial, la menor logró salir de la vivienda y quedó al resguardo de su madre. La otra hija de la expareja, de 10 años, también se retiró del lugar junto a Nara.

La causa quedó en manos de la UFI de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci, quien dispuso actuaciones por presuntas lesiones, la declaración testimonial de Wanda Nara y un reconocimiento médico legal a la menor. Icardi, por su parte, fue notificado de la formación de la causa.

Durante el procedimiento, el futbolista se negó a entrevistarse con los efectivos policiales. Sin embargo, en un video difundido por el programa LAM se lo escucha decir: "Hay una orden del juez, está conmigo, es mi responsabilidad. Punto".

Hasta el momento, no trascendieron declaraciones públicas de los protagonistas sobre el episodio. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido.