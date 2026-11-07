León XIV inició su histórica gira por Sudamérica y llegará a la Argentina este domingo

El papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre su primera gira apostólica por Sudamérica, con Uruguay como primer destino. El recorrido también incluirá a la Argentina y Perú, y se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre, cuando el pontífice emprenderá el regreso a Roma.

La gira comenzó con la partida del avión desde el aeropuerto de Roma-Fiumicino a las 7:05. Tras más de trece horas de vuelo, el Santo Padre arribó a Montevideo, donde fue recibido por las autoridades uruguayas y dio inicio a una agenda que combina compromisos institucionales y actividades religiosas.

Durante su estadía en Uruguay, prevista hasta el domingo 8, León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Entre las principales actividades se encuentran los encuentros con el presidente Yamandú Orsi y representantes de la sociedad civil, una misa en Paysandú y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

La Argentina, segunda escala

El domingo 8 de noviembre, después de concluir su visita a Uruguay, el Papa viajará a Buenos Aires. Allí será recibido oficialmente y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, además de reunirse con autoridades, representantes diplomáticos y referentes de distintos sectores de la sociedad.

La agenda argentina se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Entre los puntos destacados figuran una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, una misa en el Monumento de los Españoles, un encuentro con representantes del mundo del trabajo y una celebración religiosa en la Basílica de Luján.

También viajará a Córdoba el martes 10, donde encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con integrantes de la comunidad religiosa. Ese mismo día, por la noche, participará de una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

El tramo final en Perú

La última etapa del viaje será en Perú, país al que llegará el 11 de noviembre. Allí recorrerá distintas localidades y mantendrá encuentros con autoridades, obispos, jóvenes y comunidades, antes de emprender el regreso a Roma el 17.

De acuerdo con la agenda difundida por el Vaticano, el recorrido contempla cerca de 30.000 kilómetros y actividades en diez ciudades. Se trata de uno de los viajes internacionales más importantes del pontificado de León XIV y de una nueva visita papal a Sudamérica, luego de las realizadas por Juan Pablo II en las décadas de 1980.