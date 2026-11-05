jueves 5 de noviembre de 2026
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Córdoba prepara un mural gigante de 200 metros cuadrados para recibir al papa León XIV

La obra se realiza en uno de los principales accesos a la capital provincial y combina la imagen del Pontífice con el Cura Brochero y paisajes serranos. Dos reconocidos artistas trabajan contrarreloj para completar el homenaje antes de su llegada.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
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La ciudad de Córdoba ultima los preparativos para recibir al papa León XIV y una de las iniciativas más llamativas es la realización de un mural de casi 200 metros cuadrados, que busca convertirse en uno de los símbolos de su histórica visita a la provincia.

La intervención artística se desarrolla en el sector de El Tropezón, uno de los puntos de mayor circulación vehicular de la capital cordobesa. Está a cargo de los muralistas Jael Airasca y Ariel Ocampo, quienes trabajan para finalizar la obra antes de la llegada del Sumo Pontífice.

El diseño tiene como protagonista al Papa y reúne elementos representativos de la identidad provincial, entre ellos el Cura Brochero, las Altas Cumbres al atardecer y un homenaje a Eric Rojas, conocido como el “Tejedor de las Sierras”.

La iniciativa surgió luego de que el gobernador Martín Llaryora impulsara la posibilidad de brindar una bienvenida artística que reflejara las tradiciones, la cultura y la espiritualidad cordobesa.

Para concretar el mural, los artistas utilizan técnicas especiales de perspectiva, conocidas como anamorfosis, que permiten apreciar correctamente las imágenes desde determinados puntos de circulación.

Además, emplean pinturas acrílicas, selladores y protección contra los rayos ultravioletas para garantizar la conservación de la obra.

“Recibirlo con cultura, con esculturas, con arte, mostrando lo que somos, es hermoso”, expresó Ocampo al explicar el significado del proyecto.

El mural formará parte de los preparativos para la visita de León XIV, prevista para el martes 10 de noviembre, cuando encabezará una multitudinaria celebración religiosa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

La obra busca dejar un recuerdo permanente del paso del Pontífice por Córdoba y transformar un espacio urbano en un homenaje a la fe y la identidad provincial.

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