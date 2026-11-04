Las bolsas internacionales subieron tras la derrota electoral de Trump y cayó el petróleo

Los mercados internacionales reaccionaron con subas al resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata logró imponerse y quitarles a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

En Europa, el FTSE 100 de Londres avanzó un 1,24%, el CAC de Francia subió un 1,54% y el DAX alemán registró una mejora del 1,36%. La Bolsa de Madrid encabezó las subas con un incremento del 2,92%, mientras que el mercado de Milán ganó un 2,32%.

La tendencia también se replicó en Asia. El índice de Shanghai avanzó un 2,16%, Hong Kong subió un 1,67% y el Kospi de Corea del Sur mejoró un 0,62%. En Estados Unidos, las operaciones previas a la apertura de Wall Street también mostraban cotizaciones positivas.

Otro de los movimientos destacados se produjo en los bonos del Tesoro estadounidense, que registraron un repunte ante las expectativas de que el nuevo escenario político limite el gasto público y contribuya a reducir el déficit fiscal. En ese contexto, el rendimiento de los títulos cayó por debajo del 5% y se ubicó en el 4,92%, un factor que podría contribuir a moderar las presiones sobre el riesgo país argentino.

En paralelo, el petróleo retrocedió hasta la zona de los 102 dólares por barril y mantuvo una tendencia descendente. Los inversores atribuyeron el movimiento a la posibilidad de que se aceleren las negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

Además, entre las preocupaciones del mercado aparece el posible avance de regulaciones sobre la inteligencia artificial, que podrían modificar el ritmo de crecimiento de ese sector y tener consecuencias sobre la economía mundial.

La reacción financiera se produjo en medio de un nuevo escenario político en Estados Unidos, luego de que los demócratas obtuvieran una victoria contundente en las elecciones legislativas y dejaran al presidente Donald Trump con un Congreso bajo control opositor.