El Niño alcanzaría su máxima intensidad entre diciembre y enero y advierten por fuertes lluvias

El fenómeno climático de El Niño podría alcanzar su punto de mayor intensidad entre diciembre de 2026 y enero de 2027, según las últimas proyecciones meteorológicas. El escenario anticipa un verano con más lluvias, tormentas y riesgos de crecidas de ríos en diferentes sectores de Argentina.

De acuerdo con especialistas consultados por Infobae, el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial está modificando los patrones atmosféricos y favoreciendo un mayor ingreso de humedad, especialmente sobre el centro y norte del país.

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó que el período de máxima intensidad coincidiría con los meses de mayores precipitaciones en buena parte del territorio nacional, lo que podría incrementar la frecuencia de tormentas.

Las regiones más afectadas serían el Litoral, el nordeste argentino y sectores del centro del país, principalmente las áreas vinculadas a las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.

El Servicio Meteorológico Nacional también proyectó precipitaciones superiores a los valores normales en el Litoral, mientras que otros informes incluyen sectores de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires entre las áreas que requieren seguimiento.

El fenómeno podría extenderse hasta abril de 2027

Según las proyecciones del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, existe una probabilidad superior al 83% de que El Niño mantenga una intensidad fuerte durante el trimestre comprendido entre enero y marzo de 2027.

El meteorólogo Mauricio Saldívar señaló que el fenómeno podría comenzar a debilitarse entre febrero y mediados del otoño, aunque sus efectos sobre las precipitaciones en la cuenca del Plata podrían prolongarse hasta abril.

Los especialistas aclararon que un evento de gran intensidad no implica necesariamente inundaciones generalizadas. Los impactos dependerán de la distribución de las lluvias, las condiciones de cada región y la evolución de los sistemas meteorológicos.

En este contexto, los organismos climáticos mantienen bajo vigilancia el comportamiento del Pacífico y la evolución de los principales ríos, ante la posibilidad de un verano con episodios de lluvias intensas.