La AFA reveló los audios del VAR y se conoció por qué expulsaron a dos jugadores de River

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó los audios del VAR correspondientes a las dos expulsiones que sufrió River durante el Superclásico que Boca ganó por 1 a 0 en La Bombonera.

Las grabaciones permiten conocer qué observaron los árbitros y cómo se tomaron las decisiones que terminaron con las tarjetas rojas para Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

El material incluye los diálogos entre el juez principal, Nicolás Ramírez, y Silvio Trucco, encargado del videoarbitraje desde Ezeiza.

Qué dijeron los árbitros sobre la expulsión de Martínez Quarta

La primera jugada polémica ocurrió a los siete minutos del primer tiempo, cuando Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel mientras el delantero de Boca avanzaba hacia el área de River.

Ramírez inicialmente dejó continuar el juego, pero desde el VAR detectaron una posible infracción.

“Hay una sujeción con los dos brazos”, le advirtió Trucco al convocarlo para revisar las imágenes.

Después de observar la repetición, el árbitro reconoció que no había advertido el contacto durante la jugada.

“Eso no lo observo en el campo de juego”, admitió.

Finalmente, consideró que el defensor había impedido una oportunidad manifiesta de gol y decidió sancionar tiro libre para Boca y expulsar a Martínez Quarta.

El VAR respaldó la tarjeta roja a Montiel

La segunda expulsión ocurrió a los 34 minutos del complemento, cuando Gonzalo Montiel cometió una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco.

En esta oportunidad, Ramírez mostró directamente la tarjeta roja, mientras que el VAR revisó las imágenes para determinar si correspondía mantener la sanción.

El asistente Gastón Suárez respaldó la decisión al señalar que el futbolista de River había impactado sobre el tobillo del rival.

“Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”, expresó durante el análisis.

Trucco también destacó la intensidad de la entrada, el contacto con los tapones y la torsión del tobillo de Blanco.

Tras la revisión, la expulsión quedó confirmada.

River terminó con nueve jugadores y creció la polémica

Las dos decisiones arbitrales condicionaron el desarrollo del Superclásico, que terminó con victoria de Boca por 1 a 0 y River jugando con nueve futbolistas.

La publicación de los audios permitió conocer los argumentos técnicos utilizados por el equipo arbitral, en medio de los cuestionamientos que generaron ambas expulsiones.

En el caso de Martínez Quarta, el VAR provocó un cambio en la decisión inicial del árbitro. En la jugada de Montiel, en cambio, la revisión confirmó la tarjeta roja que Ramírez ya había mostrado sobre el campo de juego.