La AFA publicó los audios del VAR de las dos rojas a River en el Superclásico

La AFA y la Liga Profesional hicieron públicos los audios del VAR de las dos expulsiones que sufrió River en el Superclásico que Boca ganó 1-0 en La Bombonera, un partido que quedó atravesado por fuertes cuestionamientos al arbitraje de Nicolás Ramírez.

El material revela las conversaciones entre Ramírez y Silvio Trucco, responsable del VAR desde Ezeiza, primero por la roja a Lucas Martínez Quarta y luego por la expulsión de Gonzalo Montiel.

En la primera acción, el árbitro no había advertido inicialmente la infracción. En la segunda, mostró la roja directamente y el equipo de video respaldó su decisión.

El VAR hizo cambiar la decisión por Martínez Quarta

La primera jugada determinante ocurrió apenas comenzado el partido.

Santiago Ascacíbar lanzó un pase largo para Miguel Merentiel y Martínez Quarta sujetó al delantero cuando intentaba quedar de frente al arco defendido por Santiago Beltrán.

Ramírez dejó continuar, pero Trucco revisó la acción desde el VAR y detectó una sujeción con ambos brazos. Fue entonces cuando convocó al árbitro al monitor.

“Eso no lo observo en el campo de juego”, reconoció Ramírez después de revisar las primeras imágenes.

Tras observar nuevamente la acción, consideró que Martínez Quarta había impedido una oportunidad manifiesta de gol y modificó su decisión: sancionó tiro libre para Boca y expulsó al defensor de River.

La roja obligó a Leonardo Ponzio a modificar rápidamente el equipo. Sacó a Lucas Beltrán e hizo ingresar a Lautaro Rivero para recomponer la defensa, dejando a River con diez durante prácticamente todo el encuentro.

La roja a Montiel fue confirmada desde Ezeiza

La segunda expulsión llegó a los 34 minutos del complemento.

Lautaro Blanco avanzó por la izquierda y Montiel llegó desde atrás con una fuerte entrada. Esta vez Ramírez no dudó y mostró directamente la tarjeta roja.

Como ocurre con todas las expulsiones directas, el VAR revisó la acción.

Gastón Suárez, encargado del AVAR, consideró correcta la decisión por la intensidad del impacto y porque el contacto se produjo con los tapones sobre el tobillo del futbolista de Boca. Trucco coincidió en que existían elementos suficientes para considerar la acción como juego brusco grave.

El chequeo terminó ratificando la sanción y River jugó los minutos finales con nueve futbolistas.

Las otras jugadas que reclamó River

La difusión de los audios no cerró la polémica.

River cuestionó que la Liga Profesional haya publicado únicamente las comunicaciones correspondientes a sus dos expulsiones y no el análisis de otras acciones que generaron fuertes protestas durante el partido.

Una de ellas fue una infracción de Leandro Paredes sobre Tomás Galván. El mediocampista de Boca ya estaba amonestado y los jugadores de River reclamaron una segunda amarilla.

También hubo protestas por un agarrón de Lautaro Di Lollo sobre Nicolás Otamendi dentro del área, que fue revisado por el VAR sin que Trucco convocara a Ramírez al monitor.

Montiel agregó además una entrada de Lautaro Blanco sobre Tobías Andrada que recibió amarilla y que, según su interpretación, había sido similar a la jugada por la que él terminó expulsado minutos después.

El arbitraje quedó en el centro de la escena

Las decisiones generaron una fuerte reacción en River después del encuentro.

Ponzio, Otamendi y Montiel cuestionaron públicamente el criterio arbitral y sostuvieron que situaciones similares no habían sido sancionadas de la misma manera para ambos equipos.

Desde el análisis técnico difundido oficialmente, en cambio, las dos expulsiones fueron consideradas correctas: la de Martínez Quarta por impedir una oportunidad manifiesta de gol y la de Montiel por juego brusco grave.

La publicación de los audios permitió conocer por qué el VAR intervino en las dos jugadas que dejaron a River con nueve, pero no terminó con la discusión.

El foco quedó ahora puesto sobre las otras acciones polémicas que también fueron revisadas durante el Superclásico y cuyos diálogos, al menos hasta ahora, no fueron difundidos públicamente por la AFA ni por la Liga Profesional.