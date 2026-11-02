Tomás Sosa, el sanluiseño que bailará ante León XIV durante su visita a Luján

De empezar a bailar casi por insistencia de su madre a prepararse para hacerlo ante el papa León XIV.

Ese es el recorrido de Tomás Mateo Sosa, un joven de 22 años nacido en La Punta que el próximo 11 de noviembre será parte de las celebraciones previstas en Luján durante la visita del Pontífice a la Argentina.

Sosa integra el Ballet Sumampa, agrupación con sede en Berazategui que fue convocada para participar de las actividades artísticas que acompañarán la jornada en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Es, además, el único sanluiseño dentro del elenco.

Ese miércoles, León XIV celebrará a las 10 una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica, una de las actividades centrales de su paso por el país antes de viajar rumbo a Perú.

De La Punta a uno de los escenarios más especiales

La historia de Tomás con la danza comenzó cuando tenía 17 años.

Hasta entonces, su interés estaba más cerca del fútbol que del folclore. Fue su madre, Adriana Quiroga, quien lo impulsó a probar.

La experiencia terminó cambiando su camino.

Comenzó su formación en La Punta, pasó por la agrupación La Sajuriana y más tarde se trasladó a Buenos Aires, donde actualmente cursa la Licenciatura en Folklore con mención en Danzas Folklóricas y Tango en la Universidad Nacional de las Artes.

Hace aproximadamente cinco meses se incorporó a Sumampa después de participar de una audición para cubrir vacantes.

Hoy forma parte de un ballet de unos 25 bailarines que ensaya cada fin de semana entre cinco y seis horas por jornada.

Una presentación que mantiene parte de su puesta en secreto

La propuesta que Sumampa prepara para Luján tendrá al folclore argentino como eje.

Según adelantó Sosa, participarán entre 25 y 30 bailarines y la puesta incluirá música vinculada a Mercedes Sosa, aunque buena parte del vestuario y de la coreografía todavía se mantiene bajo reserva.

El joven reconoció que la dimensión del acontecimiento genera una mezcla de entusiasmo y nervios.

“Es una oportunidad básicamente irrepetible”, contó al referirse a la convocatoria.

La experiencia también tiene para él un significado personal.

Sosa es católico y admite que bailar frente al líder de la Iglesia suma una carga emocional distinta a cualquier otra presentación.

“Bailar para el Papa no es algo de todos los días”, expresó.

Sumampa llega después de conquistar Cosquín

La convocatoria encuentra al Ballet Sumampa atravesando un año de fuerte crecimiento artístico.

La agrupación ganó el Pre Cosquín 2026 en la categoría Conjunto de Baile Folklórico, representando a la sede La Matanza, y consiguió así presentarse posteriormente en el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folklore.

Ese antecedente terminó de consolidar al elenco dentro del circuito nacional y precedió a la invitación para participar de las actividades vinculadas con la visita papal.

En Luján también está prevista la participación de artistas como Luciano Pereyra, Campedrinos, Carafea, Filocalia, Santiago Tucumán y los Hermanos Menta, además de Sumampa.

“Hay que bailar la vida”

Para Sosa, la oportunidad también sirve para mirar hacia atrás.

Hace apenas algunos años nunca había salido de San Luis y tampoco imaginaba que la danza terminaría llevándolo a estudiar en Buenos Aires, integrar un ballet nacional y participar de una jornada junto al Papa.

“Nunca en la vida imaginé tener estas oportunidades”, sostuvo.

En ese recorrido reconoce especialmente el acompañamiento de su familia, que estuvo detrás de cada decisión desde aquel primer acercamiento al folclore.

Y cuando habla con quienes todavía dudan en animarse a probar algo nuevo, resume su experiencia en una frase sencilla: “Hay que bailar la vida”.

El 11 de noviembre, esa idea tendrá para él una dimensión distinta. A cientos de kilómetros de La Punta, Tomás Sosa llevará el folclore puntano a Luján en una jornada que quedará marcada como uno de los momentos más importantes de su joven carrera.