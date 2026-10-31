Poggi lanzó la tercera edición de "Mi Próximo Paso" ante más de 10 mil emprendedores

Ante una convocatoria que superó las 10 mil personas, el gobernador Claudio Poggi puso en marcha este sábado la tercera edición de los programas "Mi Próximo Paso" y "Mi Primer Emprendimiento". El lanzamiento se realizó en el anfiteatro del Parque IV Centenario, en la ciudad de San Luis, donde comenzó la etapa de capacitación para quienes buscan iniciar un negocio o fortalecer una actividad productiva.

La jornada estuvo marcada por una importante participación de emprendedores, al punto de que el anfiteatro quedó colmado y varios asistentes debieron seguir la exposición desde pantallas instaladas en el exterior del predio. Poggi fue el encargado de brindar la primera capacitación y explicar cómo será el recorrido desde la formación inicial hasta la puesta en marcha de los proyectos.

Las iniciativas forman parte del Programa Integral de Acompañamiento a Emprendedores que el Gobierno provincial puso en marcha en 2024. Según los datos oficiales, durante las dos primeras ediciones se financiaron 10.500 proyectos productivos, que involucraron a unos 21 mil sanluiseños, ya que cada emprendimiento debe estar integrado por dos personas.

Uno de los aspectos centrales de esta nueva edición es que el acompañamiento no se limita al otorgamiento de un crédito. El proceso contempla capacitación, elaboración de un plan de negocios, evaluación de cada propuesta, financiamiento y seguimiento durante el desarrollo de la actividad.

En ese esquema, Poggi destacó especialmente la figura del mentor, quien tendrá la tarea de orientar a los emprendedores y acompañarlos en las distintas etapas para mejorar las posibilidades de que sus proyectos se sostengan en el tiempo.

El mandatario explicó que la formación permitirá revisar las ideas iniciales, analizar los números de cada negocio y realizar modificaciones cuando sea necesario. También remarcó que el objetivo es que los emprendimientos puedan generar ingresos y nuevas oportunidades laborales.

“Queremos que todos ganen plata, que todos generen trabajo para ustedes, para su familia y para otros sanluiseños que necesitan trabajo”, expresó durante el encuentro.

Los programas tienen dos líneas diferenciadas. "Mi Próximo Paso" está destinado a emprendimientos que ya se encuentran en funcionamiento y buscan crecer, mientras que "Mi Primer Emprendimiento" apunta a quienes están dando sus primeros pasos en una actividad económica.

Cómo continúa el programa

Con la inscripción ya finalizada, la etapa de capacitación y formulación de los planes de negocios se extenderá hasta el 31 de enero de 2027. Durante ese período, los participantes recibirán formación en áreas como análisis de mercado, identificación de clientes, diseño de productos, producción, costos y estrategias de marketing. También se incorporarán herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los negocios.

La presentación formal de los planes y la documentación correspondiente está prevista entre el 1° de febrero y el 15 de marzo. Luego comenzarán las instancias de evaluación, aprobación y financiamiento, junto con el acompañamiento para poner en marcha cada proyecto.

El programa también continuará con actividades presenciales en el interior provincial. El lunes está prevista una capacitación en Villa Mercedes y el martes otra en Tilisarao, con el propósito de acercar las herramientas a emprendedores de distintas localidades.

Al cerrar la jornada, Poggi alentó a los participantes a sostener sus iniciativas con perseverancia y aseguró que el Estado provincial estará presente durante el proceso. “Lo único imposible en la vida es lo que no se intenta. ¡Esto se puede! Y vamos a estar al lado de ustedes”, afirmó.