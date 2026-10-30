Hissa recategorizó a otros 250 empleados municipales y ya benefició a más de 1.500

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, encabezó una nueva etapa de recategorizaciones que alcanzó a 250 trabajadores municipales. Con esta medida, su gestión superó los 1.500 agentes beneficiados por el proceso de reorganización de la carrera administrativa.

El acto se realizó este jueves en el Centro Cultural José La Vía, donde el jefe comunal entregó los decretos y ratificó su compromiso de reconocer la antigüedad y la trayectoria de los empleados.

Hissa cuestionó las desigualdades en las categorías

Durante su discurso, el intendente recordó que al asumir encontró situaciones en las que trabajadores con muchos años de servicio permanecían en categorías inferiores, mientras otros con menor antigüedad habían accedido a niveles más altos.

En ese contexto, cuestionó los criterios utilizados anteriormente para asignar categorías y sostuvo que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

“Me comprometí en la apertura de sesiones legislativas del año pasado a volver a la carrera administrativa, equiparar al trabajador con la categoría que le corresponde”, expresó.

Hissa explicó que las recategorizaciones se realizan de manera gradual, según la antigüedad y los requisitos establecidos, y que algunos empleados ya recibieron una segunda actualización.

El impacto en los salarios y las jubilaciones

El intendente señaló que el reconocimiento de la categoría correspondiente también tiene consecuencias económicas para los trabajadores.

Las modificaciones pueden representar mejoras en el sueldo básico, los aportes previsionales y los futuros haberes jubilatorios.

Sin embargo, aclaró que el objetivo principal de la medida es ordenar la carrera administrativa y reconocer los derechos laborales.

Además, aseguró que el proceso continuará durante su gestión y que no estará condicionado por los calendarios electorales.

Aumento del 5% y fecha de pago del premio anual

Durante el encuentro, Hissa también realizó anuncios vinculados con los ingresos de los empleados municipales.

Confirmó que este viernes 30 de octubre se acreditarán los salarios correspondientes al mes, con un incremento del 5%.

Asimismo, informó que el premio anual se abonará el viernes 13 de noviembre.

El jefe comunal vinculó estas medidas con otras inversiones destinadas a mejorar las condiciones laborales, como la compra de vehículos, equipamiento e indumentaria para las distintas dependencias.

Finalmente, anticipó que la celebración por el Día del Empleado Municipal se realizará en el polideportivo municipal y contará con la presentación de Luis Soloa y artistas locales.