San Luis ya realizó 53 trasplantes renales y Poggi compartió un emotivo encuentro con pacientes

El Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” alcanzó los 53 trasplantes renales realizados a través del sistema público de salud de San Luis, un avance que fue celebrado este jueves durante un encuentro encabezado por el gobernador Claudio Poggi junto a pacientes, donantes, familiares y profesionales médicos.

La actividad reunió a alrededor de cien personas en el auditorio del hospital, donde se compartieron testimonios sobre las experiencias de quienes recibieron un trasplante y pudieron recuperar su calidad de vida.

El mandatario estuvo acompañado por la ministra de Salud, Teresa Nigra; el presidente del Incucai, Richard Malan; el representante del CUCAI San Luis, Jorge Ochoa, y el director general del hospital, Adolfo Sánchez de León.

Un programa que permitió realizar 53 trasplantes en San Luis

El programa provincial de trasplantes renales alcanzó su intervención número 53 en septiembre de este año. Del total de procedimientos, 12 se realizaron con donantes vivos.

Durante el encuentro participaron 50 pacientes trasplantados, 12 donantes vivos, familiares y profesionales del Centro de Trasplante Renal de Adultos.

Los testimonios estuvieron atravesados por la emoción y el agradecimiento. Varios pacientes destacaron la posibilidad de recibir atención médica en su propia provincia, sin afrontar los costos, el desarraigo y las dificultades que implicaba viajar a otros centros especializados del país.

Poggi destacó el trabajo del equipo médico

El Gobernador escuchó las historias de los pacientes y reconoció el esfuerzo de los profesionales que hicieron posible el desarrollo del programa.

Por su parte, Sánchez de León recordó que el proyecto comenzó a gestarse durante la primera gestión de Poggi y que, tras su reactivación, se concretó el primer trasplante renal en noviembre de 2024.

“Hoy celebramos 53 grandes regalos y 53 historias”, expresó el director del hospital, quien también destacó el reconocimiento recibido por el equipo médico de parte del Incucai.

Un nuevo avance en la donación de órganos

Durante la jornada también se informó que el equipo de procuración del hospital realizó un procedimiento multiorgánico durante el miércoles y la madrugada del jueves.

La intervención permitió obtener órganos destinados a pacientes que esperan trasplantes en otros puntos del país, en el marco del sistema nacional de donación y procuración.

Este trabajo refleja la participación de San Luis no solo como provincia receptora de órganos, sino también como parte de la red solidaria que permite salvar vidas en todo el territorio argentino.

El encuentro concluyó con un reconocimiento a los pacientes, sus familias, los donantes y los profesionales sanitarios, quienes hicieron posible consolidar un servicio que permite acceder a tratamientos de alta complejidad dentro de la provincia.