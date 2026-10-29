El puntano Marcos Aumada defenderá el título sudamericano ante un campeón brasileño en San Luis

El boxeo de San Luis se prepara para una noche especial. Marcos “El Flaco” Aumada defenderá el título sudamericano de los pesos pesados frente al brasileño Nelbe Jacundino, en una velada que se realizará el sábado 21 de noviembre en Sociedad Española, en la capital puntana.

A sus 39 años, el representante del barrio 292 volverá a pelear ante su público con el objetivo de conservar el cinturón que conquistó en agosto y continuar avanzando en su carrera profesional.

Su rival llegará desde Brasil con una importante trayectoria y el antecedente de haber conquistado el título nacional de peso crucero.

Un campeón brasileño será el rival de Aumada

Nelbe Jacundino De Souza es oriundo de São José dos Campos, en el estado de São Paulo. Mide 1,86 metros y tiene un alcance de 203 centímetros, características que podrían representar un desafío para el boxeador puntano.

Aumada aseguró que ya estudió a su próximo adversario, quien llega con una racha de ocho victorias consecutivas.

“Sé que es campeón, que viene de ganar las últimas ocho y he visto guanteos de él. Va a ser una linda pelea y sé que San Luis me va a apoyar para que defendamos el título”, expresó a El Chorrillero.

El título que conquistó en Tucumán

El púgil sanluiseño se consagró campeón sudamericano en agosto, cuando derrotó por decisión unánime al brasileño Carlos Ailton Nascimento, conocido como “Falcao”.

La pelea se disputó en el Complejo Belgrano de San Miguel de Tucumán y se extendió durante diez asaltos.

Los tres jueces coincidieron en sus tarjetas y le otorgaron la victoria por 98 a 91, resultado que le permitió quedarse con el cinturón continental.

Una nueva victoria podría acercarlo a la posibilidad de competir en Estados Unidos o disputar una oportunidad mundialista.

Cómo se prepara para defender el cinturón

Aumada realizó una primera etapa de preparación física en San Luis junto a Waldo Pescara y su padre, Héctor.

Actualmente entrena en Buenos Aires bajo la dirección de José María “El Monito” Sosa, donde intensifica los trabajos de guanteo y perfeccionamiento técnico.

La velada del 21 de noviembre también contará con 12 combates amateurs, protagonizados por boxeadores de San Luis, Villa Mercedes, Tucumán y otras provincias.

De esta manera, Sociedad Española será escenario de una jornada internacional que tendrá como principal atractivo la defensa del título sudamericano de un representante puntano.