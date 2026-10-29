Una encuesta reveló que el 57,5% quiere un cambio de Gobierno, pero Milei lidera la intención de voto

Una nueva encuesta nacional expuso una particularidad del escenario político argentino de cara a las elecciones presidenciales de 2027: el 57,5% de los consultados manifestó que prefiere un cambio de Gobierno, aunque Javier Milei encabeza la intención de voto individual con el 27,1%.

El estudio fue realizado por la consultora CB Global Data entre el 21 y el 25 de octubre, sobre una muestra de 1.151 personas.

Según los resultados, el 33,8% de los encuestados se inclina por la continuidad de la actual gestión nacional, mientras que el 8,7% todavía no tiene una posición definida.

Milei encabeza las preferencias y Kicillof aparece segundo

Cuando la consulta se concentra en los posibles candidatos presidenciales, el relevamiento muestra la siguiente distribución:

Javier Milei: 27,1%.

Axel Kicillof: 16,5%.

Un candidato de Cristina Kirchner: 12,1%.

Patricia Bullrich: 8,5%.

Myriam Bregman: 7,3%.

Un candidato del Peronismo Federal: 3,5%.

Miguel Ángel Pichetto: 0,9%.

Otros candidatos reúnen el 6,2%, mientras que el voto en blanco representa el 3,5%.

Un dato relevante es que el 14,4% todavía no sabe a quién votaría.

La consultora midió por separado a Kicillof y a un eventual candidato respaldado por Cristina Kirchner, por lo que sus porcentajes no corresponden a una candidatura conjunta.

Qué pasaría en un balotaje entre Milei y Kicillof

El estudio también evaluó escenarios hipotéticos de segunda vuelta electoral.

En un enfrentamiento entre el Presidente y el gobernador bonaerense, los resultados fueron:

Javier Milei: 43%.

Axel Kicillof: 40,6%.

Voto blanco o nulo: 8,6%.

Indecisos: 7,8%.

La diferencia entre ambos dirigentes es de apenas 2,4 puntos porcentuales, inferior al margen de error de 2,9 puntos informado por la consultora.

Por ese motivo, el relevamiento muestra una situación de paridad estadística entre ambos candidatos en ese escenario.

Bullrich obtiene otros números frente a Kicillof

La encuesta también planteó una eventual segunda vuelta entre Patricia Bullrich y Axel Kicillof.

En ese caso, Bullrich alcanza el 47,3% de intención de voto y Kicillof obtiene el 40,1%, una diferencia de 7,2 puntos porcentuales.

El 5,7% de los consultados elegiría votar en blanco o anular su sufragio, mientras que el 6,9% permanece indeciso.

Se trata de un escenario hipotético diferente al que enfrenta a Milei con Kicillof, por lo que los resultados no deben interpretarse como una comparación directa de fortaleza electoral entre candidatos.

El dato que marca el escenario político

La principal conclusión descriptiva del relevamiento es la diferencia entre las preferencias sobre la continuidad del Gobierno y la intención de voto por dirigentes concretos.

Mientras una mayoría de los consultados expresa su deseo de un cambio de administración, las preferencias electorales aparecen distribuidas entre distintas alternativas políticas.

La proporción de indecisos y el tiempo que resta hasta las elecciones de 2027 son factores que impiden considerar estos resultados como una proyección definitiva.