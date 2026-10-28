Flávio Bolsonaro se proclamó presidente de Brasil desde Miami y agradeció a Milei y Trump

La crisis política de Brasil sumó un nuevo capítulo este miércoles. Flávio Bolsonaro se autoproclamó presidente electo de su país, pese a haber perdido el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, y difundió una carta desde Miami en la que agradeció públicamente a Javier Milei y Donald Trump.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro llegó a Estados Unidos después de abandonar territorio brasileño, cruzar por la Argentina y abordar un avión privado desde Puerto Iguazú.

En el comunicado, dirigido al pueblo brasileño y a la comunidad internacional, el dirigente aseguró que fue víctima de un supuesto fraude electoral y cuestionó duramente al Gobierno de Lula y a las autoridades judiciales de Brasil.

El agradecimiento a Javier Milei y Donald Trump

Uno de los puntos más destacados de la carta fue el reconocimiento que Bolsonaro hizo a los mandatarios argentino y estadounidense.

Agradeció a Milei por su respaldo y a Trump por recibirlo junto a su familia en Estados Unidos, país al que describió como un lugar donde encuentra las garantías que, según su postura, ya no existen en Brasil.

El excandidato sostuvo que su salida no debe interpretarse como una huida, sino como una decisión para evitar una presunta persecución judicial.

También afirmó que permanecer en Brasil podría derivar en su encarcelamiento y limitar su capacidad de ejercer la oposición política.

Desconoció el resultado electoral y denunció fraude

Bolsonaro cuestionó los resultados del balotaje del domingo 25 de octubre y aseguró que existieron irregularidades que habrían favorecido la reelección de Lula da Silva.

Entre sus acusaciones, señaló al Supremo Tribunal Federal y al Tribunal Superior Electoral por supuestas modificaciones de las condiciones de votación y abuso de poder.

Las denuncias forman parte de las afirmaciones del dirigente y no constituyen una comprobación de fraude electoral. Su autoproclamación tampoco modifica el resultado oficial de las elecciones ni le otorga reconocimiento institucional como presidente.

Anunció que encabezará la oposición desde el exterior

En otro tramo de su mensaje, Bolsonaro cuestionó las medidas judiciales vinculadas con la retención de sus pasaportes y negó haber cometido delitos.

El dirigente aseguró que decidió trasladarse a Estados Unidos para proteger a su familia y continuar su actividad política.

Además, anunció que liderará la oposición brasileña desde el extranjero y que en los próximos días presentará una estrategia de movilización política por vías pacíficas.

La declaración profundiza el enfrentamiento entre el sector bolsonarista y el Gobierno de Lula, en un escenario de creciente tensión tras las elecciones presidenciales.