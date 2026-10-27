Poggi recibió a José Picco y la UCR ratificó su continuidad en la coalición

El gobernador Claudio Poggi recibió este lunes a José Picco, elegido para conducir la Unión Cívica Radical de San Luis tras las elecciones internas partidarias realizadas el domingo 25 de octubre.

El encuentro se desarrolló en el despacho del mandatario en Casa de Gobierno y tuvo inicialmente carácter protocolar. Poggi felicitó al dirigente radical por el resultado electoral y por su nueva responsabilidad al frente del partido.

Pero la reunión dejó también una definición política de cara a la nueva etapa de la UCR: Picco ratificó que el radicalismo continuará formando parte de la coalición que sostiene al Gobierno provincial.

“Nosotros somos parte de esta coalición de Gobierno y vamos a seguir fortaleciendo esta coalición”, afirmó el flamante titular partidario después del encuentro.

La UCR ratificó su lugar dentro del oficialismo

Picco sostuvo que la nueva conducción tiene la intención de mantener una agenda común con el Ejecutivo provincial.

“Estamos convencidos de estar donde estamos y, sobre todo, de seguir trabajando para poder transformar la provincia”, señaló. También aseguró que desde la UCR están “dispuestos a trabajar en conjunto”.

La definición aparece apenas un día después de una interna que reordenó la estructura del radicalismo puntano.

La Lista 133 Radicales Unidos, referenciada políticamente en Juan Álvarez Pinto y con Picco como candidato a presidente del Comité Ejecutivo Provincial, se impuso en los comicios del domingo.

Según los primeros datos difundidos por el sector ganador, la nómina obtuvo alrededor del 90% de los votos, aunque ese porcentaje correspondía todavía a resultados preliminares. La Junta Electoral partidaria informó que la participación rondó el 20% del padrón y continuaba con el escrutinio definitivo.

Más de 20 mil afiliados estaban habilitados para participar de la elección.

Una nueva conducción después de la interna

Con el resultado, Picco quedó encaminado a suceder a Juan Álvarez Pinto en la conducción provincial de la UCR.

Álvarez Pinto, actual ministro de Turismo y Cultura, compitió en esta elección como candidato a delegado al Comité Nacional y continúa como uno de los principales referentes de Radicales Unidos.

La interna también estuvo atravesada por la disputa con Identidad Radical, el espacio opositor que había solicitado la suspensión judicial de los comicios y finalmente decidió no participar de la votación.

Con la elección terminada, la primera señal de la nueva conducción llegó rápidamente.

Menos de 24 horas después de los comicios, Picco fue recibido por Poggi y dejó en claro que el cambio de autoridades dentro de la UCR no modificará, por ahora, su pertenencia al espacio político que gobierna San Luis.

La nueva conducción radical tendrá ahora el desafío de reorganizar internamente al partido después de una elección con fuerte predominio de Radicales Unidos y, al mismo tiempo, definir cómo será su participación dentro de la coalición provincial en el camino hacia 2027.