La Fiscalía sostuvo que Los Sauces fue una pantalla para canalizar fondos ilícitos

El juicio por Hotesur y Los Sauces avanzó este lunes con una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°5 y una acusación central de la Fiscalía: la inmobiliaria de la familia Kirchner habría funcionado como una estructura destinada a canalizar y dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.

Durante varias horas se continuó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente al tramo Los Sauces, que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al diputado nacional Máximo Kirchner.

La acusación sostiene que Néstor y Cristina Kirchner montaron junto con empresarios y personas de su entorno una estructura en la que el dinero proveniente de compañías vinculadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa regresaba al patrimonio familiar bajo la apariencia de alquileres y operaciones inmobiliarias. Se trata de la hipótesis que deberá ser probada durante el juicio y que las defensas podrán controvertir.





El 88% de los ingresos provenía de dos grupos

Uno de los datos expuestos por la Fiscalía fue la composición de los ingresos de Los Sauces.

Según las pericias incorporadas al expediente, durante el período investigado aproximadamente el 65% de la facturación provino de empresas vinculadas con el Grupo Indalo y otro 23% de sociedades relacionadas con Báez.

Sólo el 12% habría correspondido a inquilinos ajenos a esos conglomerados.

A partir de esos números, los fiscales sostuvieron que en Los Sauces ingresaban “más fondos ilícitos que fondos legítimos” derivados de una actividad inmobiliaria habitual.

La acusación describe un mecanismo de tres etapas: primero se incorporaban propiedades a la sociedad, luego esos inmuebles eran alquilados a empresas relacionadas con los empresarios investigados y, finalmente, parte del dinero era retirada por miembros de la familia mediante honorarios, devolución de aportes o gastos.

Para el Ministerio Público Fiscal, los contratos servían para revestir de legalidad transferencias provenientes de otros negocios.

La Fiscalía habló de una “puesta en escena”

El requerimiento leído ante el tribunal puso especial énfasis en los alquileres realizados por empresas vinculadas con Lázaro Báez.

La Fiscalía sostiene que algunas propiedades fueron contratadas pese a no resultar necesarias para las compañías o mediante precios que estaban por encima de los valores habituales del mercado.

En ese contexto, los acusadores calificaron esas operaciones como una “puesta en escena” destinada a justificar el ingreso de fondos a Los Sauces.

En el caso del dinero proveniente de las empresas de Báez, la acusación lo vincula con la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz, hechos analizados previamente en la causa Vialidad.

Respecto de Cristóbal López y Fabián De Sousa, los fiscales relacionan los pagos con contratos, concesiones, negocios regulados por el Estado y beneficios fiscales que —según su hipótesis— recibieron durante los gobiernos kirchneristas.

Las defensas rechazan que esos movimientos hayan constituido maniobras de lavado y discutirán esas conclusiones durante el debate.

Máximo Kirchner y el manejo de Los Sauces

La audiencia también reconstruyó cómo estaba constituida la empresa.

Los Sauces fue creada en noviembre de 2006 con un capital inicial de $100.000. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner tenían el 45% cada uno y Máximo Kirchner el 10% restante. El actual diputado fue además designado presidente de la sociedad.

Con el paso de los años, la empresa incorporó terrenos, viviendas, departamentos y otros inmuebles en Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Puerto Madero.

La acusación sostiene que Máximo intervino en la compra de propiedades, la firma de contratos y la administración de fondos. También atribuye funciones relevantes a Romina Mercado, sobrina del matrimonio Kirchner, y al contador Víctor Manzanares.

Los fiscales consideran que integrantes del entorno familiar ocuparon los principales puestos de conducción para conservar el control de las operaciones.

Sin sede y con cuestionamientos sobre los registros

Otro de los puntos señalados durante la audiencia fue el funcionamiento administrativo de la inmobiliaria.

Según la acusación, Los Sauces no contó durante buena parte del período investigado con una sede empresarial verificable ni con una estructura de empleados acorde con el volumen de sus operaciones.

La sociedad registró distintos domicilios en Río Gallegos, pero la Fiscalía sostuvo que en ninguno de ellos funcionaba efectivamente la administración de la empresa.

Los investigadores también marcaron inconsistencias en libros societarios y registros contables.

Dentro del expediente se analizaron además decenas de operaciones inmobiliarias que, según la acusación, formaban parte del circuito utilizado para ingresar y retirar dinero.

El departamento donde Cristina cumple prisión domiciliaria

La lectura también alcanzó algunas de las propiedades incorporadas a Los Sauces.

Entre ellas aparece el departamento de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad.

El inmueble fue adquirido en 2015 por US$370.000 y, según la documentación incorporada al expediente, el pago se realizó mediante Certificados de Depósito para Inversión.

También fueron mencionadas propiedades en Río Gallegos, departamentos en Puerto Madero, terrenos y el hotel La Aldea de El Chaltén.

La Fiscalía sostiene que algunas de esas adquisiciones y posteriores locaciones integraron el mecanismo investigado.

El juicio continuará el 2 de noviembre

La audiencia de este lunes finalizó después del mediodía y el TOF 5 dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 2 de noviembre a las 10:00.

Ese día continuará la lectura del requerimiento correspondiente a Los Sauces.

La acusación de Hotesur comenzará posteriormente. Tras la reciente decisión de Casación de reunificar ambos expedientes, el tribunal otorgó a las defensas el plazo procesal necesario para preparar su intervención sobre ese tramo.

Una vez terminada la lectura completa de las acusaciones de la Fiscalía y de la Unidad de Información Financiera, llegará una etapa central: las declaraciones de los imputados.

Hasta entonces, lo que se escucha en las audiencias es la hipótesis construida por la acusación. Será durante el desarrollo del juicio cuando los fiscales deban sostenerla con las pruebas incorporadas y las defensas puedan discutir cada uno de los hechos atribuidos a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y los restantes acusados.