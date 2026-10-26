El juicio contra Pity Álvarez entra en la recta final y anticipan cuándo declarará

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz ingresó este lunes en su tramo decisivo, con nuevas declaraciones de especialistas y la expectativa puesta en el próximo paso del debate: el testimonio del propio músico ante los jueces.

La audiencia se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde declararon dos profesionales que habían intervenido en evaluaciones vinculadas con la salud mental del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Según anticiparon sus abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, Álvarez declarará el próximo lunes 2 de noviembre, jornada en la que también deberían completar sus testimonios otro perito y el sacerdote César Scicchitano Tagle, conocido como el Padre César o el Cura Rockero.

La declaración del músico será uno de los momentos centrales de un juicio que comenzó el 10 de agosto y que ya acumula más de dos meses de audiencias.

Qué dijeron los especialistas

Entre quienes expusieron este lunes estuvo el médico Carlos De Marco, quien describió las consecuencias que, según su evaluación, provocó en Álvarez el consumo prolongado de crack, cocaína y alcohol.

También declaró la psicóloga Daiana Sinigoj, que había evaluado al músico en 2022 y se refirió a las dificultades que presentaba en ese momento para realizar determinadas actividades cotidianas sin asistencia.

Esos testimonios resultan relevantes porque uno de los principales ejes de discusión entre la defensa y la acusación ha sido la situación psiquiátrica del músico y su capacidad para atravesar un juicio oral.

El Padre César también había sido convocado para este lunes, pero no pudo participar debido a una intervención quirúrgica de un familiar. Su declaración fue postergada para la próxima audiencia.

La defensa evalúa sumar otros testigos

Los abogados del músico adelantaron además que analizan ofrecer dos nuevos testigos antes del cierre de la etapa testimonial.

Si el tribunal acepta esa incorporación, podría fijarse una audiencia adicional. En caso contrario, después de las declaraciones previstas para el 2 de noviembre el proceso quedaría encaminado hacia los alegatos de la Fiscalía, la querella y la defensa.

Es allí donde cada una de las partes expondrá su interpretación final de las pruebas producidas durante el juicio y formulará sus pedidos ante los jueces.

Un nuevo planteo de la defensa

En paralelo, los abogados de Álvarez difundieron un comunicado en el que solicitaron la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

La defensa informó que mantiene tres recursos de queja vinculados con distintos planteos formulados durante el proceso, entre ellos el rechazo de acciones de hábeas corpus y cuestionamientos sobre las condiciones en las que comenzó y continuó el debate.

También denunció que existe un riesgo para la salud de su defendido y sostuvo que se habrían vulnerado garantías constitucionales. Esas afirmaciones corresponden a la posición de los abogados y permanecen bajo discusión judicial.

El planteo se da después de que el Cuerpo Médico Forense concluyera el 6 de octubre que Álvarez se encontraba psíquicamente compensado y tenía aptitud procesal para comprender y afrontar el juicio oral, luego de una evaluación interdisciplinaria ordenada por el propio tribunal.

La defensa había solicitado previamente suspender el juicio por considerar que el músico no estaba en condiciones de enfrentarlo, pero el TOC 29 rechazó ese pedido.

El crimen por el que es juzgado

Álvarez está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Según la acusación, ambos mantuvieron una discusión y el músico efectuó varios disparos contra Díaz. Álvarez se entregó a la Policía al día siguiente y quedó detenido. La responsabilidad penal y las circunstancias en las que ocurrió el hecho son precisamente las cuestiones que deberá resolver el tribunal al finalizar el debate.

Después de más de dos meses de testimonios, pericias y planteos procesales, el juicio entra ahora en su etapa final. La declaración de “Pity” Álvarez prevista para el próximo lunes aparece como uno de los últimos momentos decisivos antes de los alegatos y del posterior veredicto.