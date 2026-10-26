Boca ya tiene fecha para la venta de entradas de la final ante Atlético Mineiro

La expectativa de los hinchas de Boca crece a medida que se acerca la final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, y ya se conocieron los primeros detalles sobre la comercialización de las entradas.

La venta comenzará el martes 3 de noviembre y estará exclusivamente a cargo de la Conmebol, sin intervención directa de los clubes finalistas.

Sin embargo, un medio colombiano señaló que esa fecha todavía esperaba confirmación oficial, después de que la organización postergara el inicio de la venta previsto originalmente para el 26 de octubre.

Cómo conseguir las entradas para ver a Boca

Los simpatizantes ya pueden completar un registro en la plataforma habilitada para recibir novedades sobre la venta.

El formulario solicita datos personales, una dirección de correo electrónico y la identificación del equipo al que se desea acompañar.

La inscripción anticipada no garantiza una entrada ni otorga prioridad en la compra, pero permitirá conocer las condiciones cuando sean comunicadas oficialmente.

De acuerdo con el esquema difundido, se destinarían 12.000 localidades populares para cada parcialidad, mientras que otras 40.000 plateas se comercializarían sin asignación exclusiva por equipo.

Los hinchas podrán manifestar interés por diferentes sectores del estadio, desde las cabeceras hasta las plateas preferenciales y los espacios con servicios especiales.

Por el momento, no se informaron los precios ni la cantidad máxima de entradas que podrá adquirir cada persona.

Boca buscará su tercera Copa Sudamericana

El equipo argentino llegará a Barranquilla con la ilusión de conquistar nuevamente el torneo continental, después de haberse consagrado campeón en 2004 y 2005.

Enfrente estará Atlético Mineiro, en una definición que reunirá a dos clubes de gran convocatoria en Sudamérica.

Mientras se ultiman los detalles organizativos, miles de simpatizantes xeneizes comienzan a planificar el viaje a Colombia para acompañar al equipo en una nueva final internacional.