La Bolsa de Brasil se hundió más de 15% tras la reelección de Lula

Los mercados brasileños reaccionaron este lunes con un derrumbe histórico tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. El Ibovespa, principal índice de la Bolsa de San Pablo, llegó a caer más de 17% durante la rueda y operó posteriormente con pérdidas superiores al 15%.

El movimiento fue tan abrupto que la B3 activó su mecanismo de circuit breaker pocos minutos después de la apertura, cuando el índice acumuló una baja del 10%. Las operaciones quedaron suspendidas durante 30 minutos para contener la volatilidad.

En su peor momento, el Ibovespa descendió hasta los 169.516 puntos, frente a los 205.083 con los que había terminado el viernes. Horas después permanecía alrededor de las 172.000 unidades, con una caída cercana al 16%. Se trata de uno de los mayores retrocesos porcentuales de la Bolsa brasileña desde 1998.

El mercado había apostado por otro resultado

La fuerte reacción llegó después de que Lula se impusiera en el balotaje del domingo frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y consiguiera un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

El Tribunal Electoral confirmó la victoria del actual mandatario, quien obtuvo alrededor del 51,8% de los votos, contra el 48,2% de su adversario. Bolsonaro terminó más de cuatro millones de sufragios por detrás y anunció que buscará impugnar el resultado.

El desenlace sorprendió a una parte importante de los inversores. Después de que Flávio Bolsonaro terminara primero en la primera vuelta, los activos brasileños habían acumulado fuertes ganancias ante las expectativas del mercado sobre un eventual cambio en la política fiscal.

El Ibovespa había avanzado casi 7% desde aquella primera elección y el real se había fortalecido cerca de 5% frente al dólar. El resultado del domingo obligó a desarmar rápidamente esas posiciones.

Acciones con pérdidas superiores al 40%

El impacto fue particularmente fuerte sobre empresas dependientes del consumo interno, el crédito y las tasas de interés.

Las acciones de Cyrela y MRV llegaron a retroceder más del 40%, mientras otros papeles vinculados con construcción, comercio y servicios sufrieron desplomes similares. C&A llegó a perder alrededor del 50% durante los momentos de mayor tensión.

El movimiento no fue uniforme.

Algunas compañías exportadoras consiguieron avanzar debido a que obtienen buena parte de sus ingresos en dólares. Vale, Embraer, Suzano y otras empresas vinculadas con exportaciones mostraron subas durante distintos tramos de la rueda, mientras gran parte del mercado doméstico operaba con fuertes pérdidas.

El dólar llegó a saltar más de 11%

La reacción también golpeó al real brasileño.

El dólar llegó a apreciarse más de 11% frente a la moneda brasileña durante las primeras operaciones y superó los 5,60 reales en los momentos de mayor tensión. Después moderó parcialmente la suba y se ubicó alrededor de los 5,43 reales, todavía con una depreciación del real superior al 8%.

El salto cambiario introdujo otra variable de preocupación para la economía brasileña debido a su posible impacto sobre la inflación, las tasas de interés y el costo del financiamiento.

Los bonos soberanos también sufrieron ventas y aumentó el costo de cobertura frente a un eventual incumplimiento de la deuda brasileña.

El Tesoro suspendió subastas

Frente al fuerte deterioro de las condiciones financieras, el Tesoro de Brasil canceló las subastas previstas para el 27 y el 29 de octubre de títulos públicos indexados por inflación y a tasa fija.

La decisión buscó evitar realizar colocaciones en medio de una jornada caracterizada por tasas extremadamente volátiles y fuertes movimientos en los precios de los bonos.

La atención de los inversores quedó concentrada ahora en las primeras señales económicas del nuevo mandato de Lula.

Uno de los puntos centrales será la designación de su próximo ministro de Hacienda y la estrategia que presentará para contener el crecimiento de la deuda pública, que supera el 82% del PBI, mientras mantiene los programas sociales y las inversiones prometidas durante la campaña.

El impacto puede alcanzar a la Argentina

El movimiento brasileño también es seguido de cerca desde Argentina.

Brasil es el principal socio comercial del país y una depreciación pronunciada del real puede modificar la relación de competitividad entre ambas economías, especialmente en sectores industriales sensibles como automotriz, maquinaria, alimentos y manufacturas.

Además, una salida generalizada de capitales desde los mercados emergentes puede aumentar la volatilidad sobre bonos, acciones y monedas de otros países de la región.

La jornada de este lunes dejó así una señal contundente: el resultado electoral obligó al mercado brasileño a realizar en pocas horas un fuerte reajuste de expectativas. A partir de ahora, la evolución de los activos dependerá en buena medida de las primeras definiciones fiscales y económicas que entregue Lula para su cuarto mandato.