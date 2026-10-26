Se desplomó la Bolsa de Brasil tras la reelección de Lula y suspendieron las operaciones

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil provocó este lunes 26 de octubre una fuerte reacción en los mercados financieros. La Bolsa de San Pablo debió suspender sus operaciones durante 30 minutos debido al desplome de las acciones, mientras la moneda brasileña sufrió una marcada depreciación frente al dólar.

La interrupción se produjo después de que el índice Ibovespa, principal indicador bursátil del país, registrara una caída del 10%, lo que activó el mecanismo de seguridad conocido como circuit breaker.

Se trata de un procedimiento que permite detener temporalmente las operaciones ante movimientos extraordinarios de los precios, con el objetivo de reducir la volatilidad.

Según informó TN, fue la primera vez que se aplicó esta medida desde 2020, cuando los mercados internacionales atravesaron fuertes turbulencias por el inicio de la pandemia de coronavirus.

Las acciones cayeron más del 16% y el real perdió valor

Tras la interrupción, el mercado brasileño comenzó a operar con pérdidas superiores al 16%, en una jornada marcada por la presión vendedora.

La inestabilidad también se trasladó al mercado cambiario. El real registró una depreciación cercana al 12% frente al dólar, mientras los contratos futuros vinculados con las tasas de interés experimentaron importantes subas.

El impacto se extendió a los mercados internacionales. El fondo iShares MSCI Brazil ETF (EWZ), que reúne acciones de grandes empresas brasileñas negociadas en Wall Street, llegó a caer un 27% durante las operaciones previas a la apertura.

En tanto, un fondo que replica el comportamiento del Ibovespa en la Bolsa de Tokio sufrió un retroceso del 15%.

La victoria de Lula generó incertidumbre entre los inversores

La reacción financiera se produjo después de que Lula consiguiera su reelección en el balotaje presidencial del domingo, en el que derrotó al opositor Flávio Bolsonaro.

Los inversores habían apostado por un cambio en la orientación económica del país y ahora evalúan las perspectivas fiscales y financieras del próximo mandato.

La atención del mercado está puesta en las decisiones económicas que adoptará Lula, especialmente en materia de gasto público, endeudamiento y política fiscal.

La jornada dejó fuertes pérdidas en los principales activos brasileños y abrió un escenario de incertidumbre financiera tras las elecciones presidenciales.