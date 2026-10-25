San Luis tendrá un lunes con temperaturas en ascenso, pero el martes podrían volver las lluvias

La última semana de octubre comenzará en San Luis con una mejora de las condiciones meteorológicas y un leve ascenso de las temperaturas, después de varios días marcados por el frío y la inestabilidad.

Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), este lunes 26 de octubre se esperan temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 24°C, en promedio provincial.

El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará del sector noreste, con posibilidad de algunas ráfagas fuertes.

Para la ciudad de San Luis, los pronósticos prevén una máxima cercana a los 22°C o 23°C, con abundante nubosidad durante buena parte del día y bajas probabilidades de precipitaciones hasta la tarde.

El martes volvería la inestabilidad

El martes 27 se espera un cambio en las condiciones del tiempo. La REM anticipa una jornada inestable, con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado y un leve descenso de las temperaturas máximas.

La mínima promedio provincial será de 9°C y la máxima alcanzará los 20°C. El viento se mantendrá leve y de direcciones variables.

En la capital puntana podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante la madrugada y la tarde.

Pronóstico extendido para el resto de la semana

Para el miércoles 28, el organismo provincial prevé una mejora del tiempo y un nuevo ascenso térmico. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima promedio de 11°C y una máxima de 26°C.

En la ciudad de San Luis, las tendencias meteorológicas para los días siguientes indican:

Jueves 29: cielo parcialmente nublado, con temperaturas en ascenso y una máxima cercana a los 26°C.

Viernes 30: ambiente más cálido, con una máxima estimada de 29°C y posibilidad de tormentas aisladas.

Sábado 31: nubosidad variable, una máxima cercana a los 25°C y probabilidad de algunas precipitaciones.

Domingo 1 de noviembre: temperaturas agradables, cielo mayormente nublado y una máxima estimada de 27°C.

De esta manera, la provincia comenzará la semana con una recuperación térmica, aunque el martes podría registrarse un nuevo período de inestabilidad.

El ascenso más marcado de las temperaturas llegaría hacia el jueves y viernes, cuando las máximas volverían a acercarse a los 30°C en la capital puntana.

Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis (REM) y pronóstico meteorológico actualizado al 25 de octubre de 2026.