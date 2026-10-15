San Luis tendrá otro jueves inestable con lluvias y una máxima de 19°C

La inestabilidad seguirá dominando el tiempo este jueves en San Luis, después de varios días consecutivos con abundante nubosidad, lluvias y temperaturas bajas para esta época del año.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó una jornada con pocos cambios térmicos y un cielo que permanecerá entre parcial y mayormente nublado.

Durante el día habrá probabilidad de lluvias y lloviznas intermitentes en gran parte de la provincia, mientras que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registraron bancos de niebla y neblinas aisladas.

El fenómeno tendrá mayor incidencia en zonas serranas y en sectores del sur y centro-este provincial.

Las condiciones comenzarían a mejorar paulatinamente hacia la noche.

Una máxima de 19°C

Las temperaturas seguirán frescas.

La REM prevé una mínima promedio de 6°C y una máxima cercana a los 19°C en el territorio provincial.

El viento soplará predominantemente desde el sureste, con intensidad de brisa a leve y velocidades de entre 6 y 19 kilómetros por hora.

El escenario mantendrá así el ambiente húmedo que caracteriza a San Luis desde el comienzo de la semana.

El viernes bajará la probabilidad de lluvias

Para el viernes se espera una leve mejora, aunque el cielo continuará con bastante nubosidad.

La jornada tendrá baja probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas, con temperaturas que rondarán los 8°C de mínima y los 18°C de máxima.

El viento cambiará hacia el cuadrante este y podría presentar algunas ráfagas.

Cómo estará el fin de semana

El sábado continuará algo inestable, aunque con menores probabilidades de precipitaciones.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y sólo se esperan algunas lluvias o lloviznas aisladas principalmente sobre el norte provincial. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 19°C.

El domingo, en cambio, volvería a aumentar la inestabilidad. La REM anticipa cielo mayormente nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas y una máxima que podría alcanzar los 20°C.

El organismo mantiene vigente hasta el lunes 19 de octubre un informe especial por un período prolongado de inestabilidad, con mejoramientos temporarios y la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas en distintos sectores de San Luis.

Después de una semana prácticamente dominada por el cielo gris, el viernes y el sábado ofrecerán una mejora parcial. Sin embargo, el panorama todavía no muestra un cambio definitivo y las condiciones podrían volver a desmejorar hacia el domingo.