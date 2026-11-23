San Luis comenzó este lunes 23 de noviembre con lluvias y tormentas de variada intensidad, en medio de una nueva alerta meteorológica que alcanza principalmente a las regiones centro y norte de la provincia.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) advirtió que las precipitaciones podrían ser abundantes en cortos períodos de tiempo, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída ocasional de granizo y fuertes ráfagas de viento.

La advertencia provincial, emitida el domingo a las 20, permanecerá vigente hasta las 21 de este lunes.

Cómo estará el tiempo durante el lunes

Según el pronóstico oficial de la REM, la jornada se presentará inestable, con cielo parcialmente nublado durante las primeras horas y un incremento de la nubosidad hacia la mañana.

Las lluvias y tormentas aisladas podrían extenderse durante la tarde, mientras que hacia la noche se espera una disminución de la cobertura nubosa.

La temperatura mínima promedio provincial será de 14°C y la máxima alcanzará los 25°C. El viento soplará del sureste, con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes durante la tarde.

Advierten por lluvias intensas y posibles complicaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de San Luis.

El organismo anticipa que las precipitaciones podrían acumular entre 20 y 40 milímetros en las áreas alcanzadas por uno de los avisos, con registros superiores en puntos aislados.

El escenario obliga a prestar especial atención a las zonas bajas, calles con dificultades de drenaje y caminos rurales, donde las precipitaciones intensas pueden generar anegamientos.

Por el momento, no se dispone de un relevamiento provincial consolidado que permita precisar cuánto ha llovido este lunes en cada localidad.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

Para el martes 24, la REM anticipa una jornada ventosa, con cierta inestabilidad en el norte provincial. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y los 27°C.

El miércoles se espera una máxima de 29°C, mientras que el jueves el termómetro podría alcanzar los 31°C, con mejores condiciones generales.

Las autoridades recomiendan evitar circular durante las tormentas más intensas, no atravesar calles anegadas y mantenerse informados a través de los avisos meteorológicos oficiales.