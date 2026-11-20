El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este viernes 20 de noviembre alertas por tormentas y lluvias que alcanzan a 11 provincias argentinas, con sectores bajo nivel amarillo y otros con advertencia naranja.

Las condiciones más severas se esperan en Misiones y el extremo noreste de Corrientes, donde rige un alerta naranja por tormentas fuertes o localmente severas.

En esas zonas podrían registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas capaces de superar los 90 kilómetros por hora.

Los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 70 y 100 milímetros, con valores superiores de manera puntual.

San Luis está bajo alerta amarillo

El alerta amarillo por tormentas comprende sectores de San Luis, además de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, La Pampa, Córdoba y Santa Cruz, entre otras áreas alcanzadas por el fenómeno.

En las regiones bajo este nivel pueden presentarse tormentas de variada intensidad, acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, ráfagas, frecuente actividad eléctrica y posibilidad de granizo.

Los valores acumulados podrían ubicarse entre los 30 y 70 milímetros, aunque esas cifras pueden superarse de manera localizada.

El SMN recuerda que los alertas meteorológicos se actualizan regularmente y pueden modificarse durante la jornada de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas.

Las recomendaciones ante las tormentas

Frente a este escenario, las recomendaciones oficiales incluyen evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer.

También se aconseja mantener limpios desagües y sumideros, no sacar residuos que puedan obstruirlos y desconectar los artefactos eléctricos en caso de ingreso de agua a las viviendas.

Las pautas difundidas dentro del Sistema de Alerta Temprana fueron elaboradas junto con organismos nacionales de Protección Civil.

En el extremo sur de Santa Cruz también rige una advertencia por lluvias, con acumulados estimados entre 10 y 30 milímetros y posibilidad de tormentas aisladas.

El panorama meteorológico seguirá siendo variable durante este viernes y los avisos podrán actualizarse a medida que avance el sistema de tormentas sobre las distintas regiones del país.