El gobernador Claudio Poggi participó este viernes en la Ciudad de Buenos Aires del cierre de la séptima edición del Programa Federal de Formación ‘Gestión para el Desarrollo’, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Durante el encuentro, compartió un panel con los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Alberto Weretilneck, de Río Negro. La actividad fue moderada por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

En su exposición, Poggi sostuvo que la educación y el trabajo constituyen los dos ejes centrales de las políticas públicas de su gestión y remarcó la necesidad de formar recursos humanos para impulsar el desarrollo provincial.

“Estoy convencido que es la educación la que nos va a permitir dar un paso hacia adelante”, expresó el mandatario, quien recordó que desde diciembre de 2023 su Gobierno colocó a la educación en el centro de sus prioridades.

Cuestionó los 18 años en los que San Luis estuvo fuera del CFI

Poggi también se refirió a la ausencia de San Luis durante 18 años del Consejo Federal de Inversiones y consideró que esa decisión significó desaprovechar oportunidades de capacitación, asistencia técnica y financiamiento.

Además, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el Estado y el sector privado para promover inversiones, crecimiento económico y generación de empleo.

En ese sentido, afirmó que el desarrollo requiere diálogo y articulación entre ambos sectores.

Un mensaje a los jóvenes líderes

Sobre el cierre de su intervención, el Gobernador alentó a los participantes a asumir responsabilidades y desarrollar un liderazgo basado en el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo.

El programa ‘Gestión para el Desarrollo’ está destinado a jóvenes de todo el país interesados en la gestión pública, la innovación y el desarrollo productivo.

La iniciativa busca formar nuevas generaciones de dirigentes y profesionales capaces de impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento de sus provincias.