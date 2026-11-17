Mientras la jubilación mínima en Argentina apenas supera los $444.000, existen 3.411 beneficiarios que perciben haberes previsionales superiores a los $10 millones mensuales.

Según un relevamiento del economista Luis Campos, 2.445 corresponden al Poder Judicial (71,7%) y otros 569 al Servicio Exterior de la Nación (16,7%).

En conjunto, ambos sectores concentran el 88,4% de las prestaciones que superan los $10 millones.

Cuánto cobran según el régimen previsional

De acuerdo con las estadísticas de ANSES correspondientes al tercer trimestre de 2026, los haberes promedio presentan importantes diferencias:

Servicio Exterior: $13.466.943.

Poder Judicial de la Nación: $9.104.006.

Poderes judiciales provinciales con cajas transferidas: $7.520.667.

Regímenes especiales: $2.805.311.

Régimen general: $644.005.

Otro dato significativo es que los regímenes especiales representan apenas el 3,7% de las prestaciones contributivas, pero concentran el 14,2% del gasto correspondiente.

Por qué cobran esas cifras

La diferencia se explica por la existencia de leyes específicas que establecen requisitos de acceso, fórmulas de cálculo, aportes y mecanismos de actualización distintos a los del sistema convencional.

En noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158, mientras que la máxima del régimen general alcanza los $2.988.765.

De esta manera, quienes perciben más de $10 millones mensuales cobran el equivalente a más de 22 jubilaciones mínimas, sin contemplar el bono extraordinario de $70.000.