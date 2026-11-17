BRECHA PREVISIONAL
Quiénes son los más de 3.400 argentinos que cobran jubilaciones superiores a los $10 millones por mes
Mientras la jubilación mínima en Argentina apenas supera los $444.000, existen 3.411 beneficiarios que perciben haberes previsionales superiores a los $10 millones mensuales.
Según un relevamiento del economista Luis Campos, 2.445 corresponden al Poder Judicial (71,7%) y otros 569 al Servicio Exterior de la Nación (16,7%).
En conjunto, ambos sectores concentran el 88,4% de las prestaciones que superan los $10 millones.
Cuánto cobran según el régimen previsional
De acuerdo con las estadísticas de ANSES correspondientes al tercer trimestre de 2026, los haberes promedio presentan importantes diferencias:
Servicio Exterior: $13.466.943.
Poder Judicial de la Nación: $9.104.006.
Poderes judiciales provinciales con cajas transferidas: $7.520.667.
Regímenes especiales: $2.805.311.
Régimen general: $644.005.
Otro dato significativo es que los regímenes especiales representan apenas el 3,7% de las prestaciones contributivas, pero concentran el 14,2% del gasto correspondiente.
Por qué cobran esas cifras
La diferencia se explica por la existencia de leyes específicas que establecen requisitos de acceso, fórmulas de cálculo, aportes y mecanismos de actualización distintos a los del sistema convencional.
En noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158, mientras que la máxima del régimen general alcanza los $2.988.765.
De esta manera, quienes perciben más de $10 millones mensuales cobran el equivalente a más de 22 jubilaciones mínimas, sin contemplar el bono extraordinario de $70.000.