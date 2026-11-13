Parece Marte, pero está en Argentina: un paisaje de Catamarca fue reconocido a nivel mundial

Un extraordinario paisaje natural de la Argentina acaba de recibir un reconocimiento internacional. El Campo de Piedra Pómez, ubicado en Catamarca, fue incorporado a la lista de Sitios de Patrimonio Geológico Mundial de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS).

El área protegida se encuentra en el departamento de Antofagasta de la Sierra, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Sus enormes formaciones de roca blanca, sus pasadizos naturales y sus tonalidades rosadas y ocres conforman un escenario que parece sacado de otro planeta.

La distinción fue anunciada en noviembre de 2026 durante un encuentro internacional celebrado en Portugal, donde se reconocieron 100 nuevos sitios de relevancia científica.

Un paisaje que nació hace 73.000 años

El origen del Campo de Piedra Pómez se remonta a una erupción volcánica de la caldera del Cerro Blanco, ocurrida hace aproximadamente 73.000 años.

La acumulación de materiales volcánicos, combinada con la acción constante del viento y la extrema aridez de la Puna, dio forma a enormes estructuras de piedra, algunas de las cuales superan los seis metros de altura.

Estas formaciones constituyen un laboratorio natural para estudiar los procesos de erosión y la evolución de los paisajes desérticos.

Por qué los científicos lo comparan con Marte

Uno de los aspectos más llamativos del lugar es su semejanza con determinadas formaciones observadas en la superficie marciana.

Los especialistas identificaron ondulaciones y crestas producidas por el viento que permiten comprender cómo se originan estructuras similares en Marte.

Por esta razón, el Campo de Piedra Pómez se convirtió en un sitio de referencia para investigaciones geológicas y planetarias.

Cómo visitar este tesoro natural

El principal acceso se encuentra en la localidad de El Peñón, a unos 35 kilómetros del área protegida.

Debido a la altura y las condiciones del terreno, se recomienda realizar las excursiones en vehículos 4x4 y con guías habilitados.

El lugar está protegido desde 2012 y la circulación debe realizarse exclusivamente por los caminos autorizados, ya que las huellas dejadas fuera de los circuitos pueden permanecer durante décadas.

El reconocimiento internacional también alcanzó al cerro Aconcagua, en Mendoza, y al Complejo Plutónico Fitz Roy, en Santa Cruz, consolidando la importancia científica de los paisajes argentinos.