Quirno advirtió que Argentina puede iniciar acciones penales contra directivos de petroleras británicas

El Gobierno argentino endureció su postura frente a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El canciller Pablo Quirno advirtió que el país podría iniciar acciones penales contra los directivos de las empresas británicas Rockhopper Exploration y Navitas, involucradas en un proyecto de extracción de petróleo en el Atlántico Sur.

"Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas", sostuvo el funcionario durante una entrevista con Radio Rivadavia.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar judicialmente contra personas físicas, incluso si se encuentran en territorio argentino, Quirno respondió de manera contundente: "Absolutamente, sí, absolutamente".

La advertencia se produjo en medio de la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion, que busca desarrollar la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas. Según las previsiones conocidas, el inicio de las actividades está previsto para el primer trimestre de 2027.

Qué empresas están bajo la mira del Gobierno

Las compañías involucradas son Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que participan del desarrollo del proyecto Sea Lion.

Desde la Cancillería sostienen que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona constituyen una violación de la legislación argentina, debido a que se realizan en un territorio cuya soberanía reclama el país.

Quirno recordó que ambas empresas ya fueron sancionadas por las autoridades argentinas y aseguró que el Gobierno utilizará todas las herramientas legales disponibles para impedir que avancen con sus operaciones.

La advertencia también alcanza a los directivos de las compañías, quienes podrían enfrentar procesos judiciales, multas y eventuales penas de prisión si se comprueba que incurrieron en delitos contemplados por la normativa nacional.

Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar

En paralelo a la advertencia judicial, el Gobierno presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.

El objetivo es conseguir la suspensión de las actividades de explotación hidrocarburífera hasta que se constituya un tribunal arbitral que analice la controversia.

El canciller aclaró que la presentación no busca que ese organismo resuelva la cuestión de soberanía sobre las Malvinas, sino que intervenga específicamente sobre la explotación de los recursos naturales.

La urgencia del planteo responde a que el proyecto Sea Lion tiene previsto comenzar sus operaciones durante los primeros meses de 2027.

La posición de Argentina frente al Reino Unido

Durante la entrevista, Quirno también cuestionó la postura británica frente a las resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con la disputa de soberanía.

El funcionario sostuvo que la explotación de recursos naturales constituye una acción unilateral y remarcó que la Argentina espera que el Reino Unido respete un eventual pronunciamiento favorable del Tribunal del Mar.

Además, se refirió a la posible reactivación de una conexión marítima entre Punta Arenas, en Chile, y las Islas Malvinas. En ese sentido, explicó que la legislación argentina contempla permisos específicos para los buques que transporten cargas hacia y desde el archipiélago.

Finalmente, destacó que la estrategia oficial también contempla el desarrollo de una base naval integral en Ushuaia y modificaciones legislativas para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

De esta manera, el Gobierno busca combinar acciones judiciales, diplomáticas e internacionales para frenar la explotación petrolera impulsada por las compañías británicas en las aguas próximas a las Malvinas.