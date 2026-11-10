Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente histórico de la cumbia santafesina

La música tropical argentina está de luto. Marcos Camino, fundador y emblemático acordeonista de Los Palmeras, murió este martes 10 de noviembre a los 76 años.

El músico fue encontrado sin vida en un estudio de grabación. De acuerdo con la información difundida por medios santafesinos, aunque las circunstancias de su fallecimiento todavía no fueron esclarecidas oficialmente.

Una vida dedicada a Los Palmeras

Camino fue una de las figuras fundamentales de la cumbia santafesina y durante más de cinco décadas estuvo vinculado a Los Palmeras, agrupación que se convirtió en un símbolo de la música popular argentina.

Su acordeón y su trabajo al frente del conjunto contribuyeron a construir una identidad musical que trascendió Santa Fe y llegó a escenarios de todo el país.

En febrero de este año, había anunciado su retiro de los escenarios por motivos de edad y salud, en un emotivo mensaje dirigido a sus compañeros y seguidores.

En aquella despedida explicó que deseaba disfrutar de una vida más tranquila y dedicarles tiempo a su esposa, su familia y sus mascotas. También expresó su deseo de que Los Palmeras continuaran su trayectoria.

El adiós a una figura de la cumbia argentina

Su fallecimiento representa una pérdida significativa para la música tropical. Camino fue protagonista de una etapa fundamental en la historia de Los Palmeras, una banda que logró llevar la cumbia santafesina a públicos de distintas generaciones.

La noticia provocó una fuerte conmoción entre los seguidores del grupo, que recuerdan al acordeonista como uno de los responsables de consolidar el sonido característico de la agrupación.