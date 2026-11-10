Rescataron 22 aves del tráfico ilegal y las liberaron en una reserva natural de San Luis

Un total de 22 aves silvestres recuperaron su libertad en San Luis, después de atravesar un proceso de rehabilitación en el Centro de Conservación de Fauna Silvestre de La Florida, donde habían ingresado como consecuencia de la caza y el tráfico ilegal de animales.

La liberación se realizó este lunes 9 de noviembre en la Reserva Provincial Quebrada de las Higueritas, un área natural protegida que ofrece condiciones adecuadas para el regreso de las especies a su ambiente.

Entre los ejemplares liberados se encontraban cardenales copete rojo, reinas moras, jilgueros, picahuesos y reyes del bosque, aves que habían sido retiradas de su hábitat natural.

Un proceso de recuperación para volver a la naturaleza

Antes de recuperar su libertad, los animales recibieron atención veterinaria, alimentación adecuada y tratamientos de rehabilitación física y conductual.

Los especialistas del Centro de Conservación de La Florida evaluaron la evolución de cada ejemplar para determinar si estaban en condiciones de sobrevivir nuevamente en estado silvestre.

El establecimiento recibe animales provenientes de distintos puntos de San Luis, afectados por la caza ilegal, el mascotismo, accidentes y situaciones de abandono u orfandad.

La liberación de las 22 aves representa un nuevo avance en las tareas de conservación de la biodiversidad provincial y pone de manifiesto las consecuencias del tráfico ilegal de fauna.

Más de 300 turistas visitaron las reservas naturales

Durante el fin de semana largo del 7 al 9 de noviembre, más de 300 personas recorrieron las áreas naturales protegidas de San Luis.

Entre los destinos visitados estuvieron Mogote Bayo, Bajo de Véliz, La Florida, Quebrada de las Higueritas y las Lagunas de Guanacache.

Los visitantes participaron de actividades de senderismo, trekking, reconocimiento de flora y fauna y observación de aves.

Desde el área ambiental provincial recordaron la importancia de no capturar, comprar ni mantener animales silvestres como mascotas, además de denunciar cualquier situación vinculada con la caza o comercialización ilegal.

La Reserva Florofaunística de La Florida permanece como uno de los espacios de referencia para conocer el trabajo de rescate, recuperación y protección de las especies autóctonas de San Luis.