VISITA PAPAL
León XIV homenajeó al Cura Brochero y a Mama Antula durante su histórica misa en Córdoba
El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria misa en Córdoba y dedicó parte de su homilía a recordar a San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, dos figuras fundamentales de la historia religiosa argentina.
La celebración se desarrolló en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el Santo Padre destacó el ejemplo de ambos santos y su compromiso con las comunidades más vulnerables.
Durante su mensaje, el Pontífice resaltó que sus vidas representan la unión entre la fe y el servicio a los demás, y convocó a los argentinos a trabajar por una patria más fraterna y solidaria.
Mama Antula, la mujer que hizo historia en la Iglesia
María Antonia de Paz y Figueroa nació en Santiago del Estero durante el siglo XVIII. Proveniente de una familia acomodada, decidió abandonar sus privilegios para dedicarse a la evangelización y ayudar a los sectores más necesitados.
Tras la expulsión de los jesuitas, recorrió miles de kilómetros a pie para mantener viva la práctica de los ejercicios espirituales.
Su trabajo permitió impulsar la construcción de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires, inaugurada en 1799, el mismo año de su fallecimiento.
En 2024 fue canonizada por el papa Francisco y se convirtió en la primera mujer nacida en la Argentina en alcanzar la santidad.
El Cura Brochero, el sacerdote que transformó Traslasierra
José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Córdoba y fue ordenado sacerdote en 1866.
Conocido popularmente como el Cura Gaucho, dedicó gran parte de su vida a acompañar a las comunidades de Traslasierra, donde combinó la evangelización con el desarrollo de obras públicas.
Impulsó la construcción de escuelas, capillas, caminos y obras para el abastecimiento de agua, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región.
También asistió a enfermos durante la epidemia de cólera. Falleció el 26 de enero de 1914, después de atravesar graves problemas de salud.
En 2016 fue canonizado por el papa Francisco, convirtiéndose en uno de los santos más queridos de la Argentina.
El mensaje de León XIV
Durante su homilía en Córdoba, el Papa presentó a ambos religiosos como ejemplos de una fe comprometida con la realidad social.
El homenaje estuvo acompañado por un llamado a recuperar los valores de la solidaridad, la empatía y el trabajo comunitario.
La referencia a Mama Antula y al Cura Brochero fue uno de los momentos destacados de la celebración, al recordar a dos figuras que dejaron una profunda huella en la historia religiosa y social del país.