León XIV homenajeó al Cura Brochero y a Mama Antula durante su histórica misa en Córdoba

El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria misa en Córdoba y dedicó parte de su homilía a recordar a San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, dos figuras fundamentales de la historia religiosa argentina.

La celebración se desarrolló en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el Santo Padre destacó el ejemplo de ambos santos y su compromiso con las comunidades más vulnerables.

Durante su mensaje, el Pontífice resaltó que sus vidas representan la unión entre la fe y el servicio a los demás, y convocó a los argentinos a trabajar por una patria más fraterna y solidaria.