Después de 39 años, un Papa vuelve a la Argentina y esperan a siete millones de fieles

La Argentina se prepara para vivir un acontecimiento histórico. Después de 39 años, un Papa vuelve a visitar el país. León XIV iniciará este domingo 8 de noviembre una gira apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 y que podría movilizar a unos siete millones de personas.

El Pontífice llegará desde Uruguay al Aeroparque Metropolitano, donde será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades de la Iglesia argentina. Posteriormente, mantendrá una audiencia oficial con el mandatario en la Casa Rosada y participará de un encuentro institucional en el Palacio Libertad.

La visita tendrá un fuerte contenido religioso y social. León XIV recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde residen más de 400 personas con discapacidad, y visitará la cárcel de Devoto para dialogar con personas privadas de su libertad.

También mantendrá un encuentro con empresarios, sindicalistas y representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Uno de los momentos más esperados serán las tres misas multitudinarias que encabezará el Papa: en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires; en Córdoba y en la Basílica de Luján, donde culminará su recorrido por el país.

La última visita de un Pontífice a la Argentina fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas ciudades y convocó a multitudes.

Ante la magnitud del acontecimiento, el Gobierno nacional organizó un amplio dispositivo de seguridad que involucrará a unos 50 mil efectivos, entre fuerzas federales y provinciales, con la colaboración de los equipos de custodia del Vaticano.

El operativo estará coordinado por un Comando Unificado y contemplará restricciones de circulación, controles especiales y medidas preventivas en los lugares donde se desarrollen las actividades.

La visita de León XIV marcará un nuevo capítulo en la relación entre la Argentina y el Vaticano, con millones de fieles movilizados para participar de un acontecimiento religioso que no se repetía desde hacía casi cuatro décadas.