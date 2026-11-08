domingo 8 de noviembre de 2026
Cielo claro 19.8ºc | San Luis, AR
Después de 39 años, un Papa vuelve a la Argentina y esperan a siete millones de fieles | El Diario de San Luis

VISITA HISTÓRICA

Después de 39 años, un Papa vuelve a la Argentina y esperan a siete millones de fieles

León XIV inicia este domingo una visita histórica que incluirá encuentros con Javier Milei, celebraciones religiosas multitudinarias y actividades sociales en Buenos Aires y Córdoba. El Gobierno desplegará un operativo de seguridad con unos 50 mil efectivos.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Nacional

La Argentina se prepara para vivir un acontecimiento histórico. Después de 39 años, un Papa vuelve a visitar el país. León XIV iniciará este domingo 8 de noviembre una gira apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 y que podría movilizar a unos siete millones de personas.

El Pontífice llegará desde Uruguay al Aeroparque Metropolitano, donde será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades de la Iglesia argentina. Posteriormente, mantendrá una audiencia oficial con el mandatario en la Casa Rosada y participará de un encuentro institucional en el Palacio Libertad.

La visita tendrá un fuerte contenido religioso y social. León XIV recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde residen más de 400 personas con discapacidad, y visitará la cárcel de Devoto para dialogar con personas privadas de su libertad.

También mantendrá un encuentro con empresarios, sindicalistas y representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Uno de los momentos más esperados serán las tres misas multitudinarias que encabezará el Papa: en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires; en Córdoba y en la Basílica de Luján, donde culminará su recorrido por el país.

La última visita de un Pontífice a la Argentina fue en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas ciudades y convocó a multitudes.

Ante la magnitud del acontecimiento, el Gobierno nacional organizó un amplio dispositivo de seguridad que involucrará a unos 50 mil efectivos, entre fuerzas federales y provinciales, con la colaboración de los equipos de custodia del Vaticano.

El operativo estará coordinado por un Comando Unificado y contemplará restricciones de circulación, controles especiales y medidas preventivas en los lugares donde se desarrollen las actividades.

La visita de León XIV marcará un nuevo capítulo en la relación entre la Argentina y el Vaticano, con millones de fieles movilizados para participar de un acontecimiento religioso que no se repetía desde hacía casi cuatro décadas.

Temas de esta nota
Papa
Te puede interesar
Últimas noticias
Ránking de noticias