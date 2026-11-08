domingo 8 de noviembre de 2026
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San Luis tendrá un domingo soleado, pero se vienen días de calor, viento y posibles lluvias | El Diario de San Luis

PRONÓSTICO EXTENDIDO

San Luis tendrá un domingo soleado, pero se vienen días de calor, viento y posibles lluvias

La provincia disfruta de una jornada agradable, con una máxima promedio de 25°C. Para el lunes se espera un aumento de las temperaturas y fuertes ráfagas de viento, mientras que el martes podrían registrarse precipitaciones aisladas. El calor volverá a intensificarse desde el miércoles.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Clima

San Luis atraviesa este domingo 8 de noviembre una jornada de buen tiempo, con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables en gran parte del territorio provincial. Sin embargo, el pronóstico anticipa cambios para el comienzo de la semana, con más calor, viento y posibilidades de lluvia.

Según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la temperatura mínima promedio para este domingo es de 7°C y la máxima alcanzará los 25°C. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 6 y 18 kilómetros por hora, aunque podría intensificarse hacia el mediodía, especialmente en el noroeste provincial.

 
Las temperaturas para los proximos días
Lunes 9: se prevé una tarde calurosa, con una máxima promedio de 28°C y una mínima de 10°C. El cielo estará mayormente despejado, aunque aumentará la nubosidad durante la noche. Se esperan ráfagas de viento muy fuertes en el norte provincial.

Martes 10: será la jornada más inestable del comienzo de la semana. La temperatura máxima descenderá a 25°C y la mínima rondará los 13°C. El cielo estará mayormente nublado y existe probabilidad de precipitaciones aisladas.

Miércoles 11: regresarán las buenas condiciones meteorológicas. Se anticipa cielo despejado y un nuevo ascenso térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 29°C.

Jueves 12: el calor podría intensificarse nuevamente. Para la ciudad de San Luis, los pronósticos anticipan máximas cercanas a los 35°C, con nubosidad variable y posibilidad de tormentas aisladas.

 

Atención por el viento y las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia amarilla por viento para el lunes 9, entre el mediodía y la tarde, en el área de San Luis. Se prevén velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

De esta manera, la semana comenzará con temperaturas en ascenso, tendrá un martes con posibles lluvias y continuará con un marcado aumento del calor hacia el jueves.

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