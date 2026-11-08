San Luis tendrá un domingo soleado, pero se vienen días de calor, viento y posibles lluvias

Las temperaturas para los proximos días

Lunes 9: se prevé una tarde calurosa, con una máxima promedio de 28°C y una mínima de 10°C. El cielo estará mayormente despejado, aunque aumentará la nubosidad durante la noche. Se esperan ráfagas de viento muy fuertes en el norte provincial.

Martes 10: será la jornada más inestable del comienzo de la semana. La temperatura máxima descenderá a 25°C y la mínima rondará los 13°C. El cielo estará mayormente nublado y existe probabilidad de precipitaciones aisladas.

Miércoles 11: regresarán las buenas condiciones meteorológicas. Se anticipa cielo despejado y un nuevo ascenso térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 29°C.

Jueves 12: el calor podría intensificarse nuevamente. Para la ciudad de San Luis, los pronósticos anticipan máximas cercanas a los 35°C, con nubosidad variable y posibilidad de tormentas aisladas.

Atención por el viento y las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia amarilla por viento para el lunes 9, entre el mediodía y la tarde, en el área de San Luis. Se prevén velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

De esta manera, la semana comenzará con temperaturas en ascenso, tendrá un martes con posibles lluvias y continuará con un marcado aumento del calor hacia el jueves.