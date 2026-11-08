PRONÓSTICO EXTENDIDO
San Luis tendrá un domingo soleado, pero se vienen días de calor, viento y posibles lluvias
San Luis atraviesa este domingo 8 de noviembre una jornada de buen tiempo, con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables en gran parte del territorio provincial. Sin embargo, el pronóstico anticipa cambios para el comienzo de la semana, con más calor, viento y posibilidades de lluvia.
Según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la temperatura mínima promedio para este domingo es de 7°C y la máxima alcanzará los 25°C. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 6 y 18 kilómetros por hora, aunque podría intensificarse hacia el mediodía, especialmente en el noroeste provincial.
Martes 10: será la jornada más inestable del comienzo de la semana. La temperatura máxima descenderá a 25°C y la mínima rondará los 13°C. El cielo estará mayormente nublado y existe probabilidad de precipitaciones aisladas.
Miércoles 11: regresarán las buenas condiciones meteorológicas. Se anticipa cielo despejado y un nuevo ascenso térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 29°C.
Jueves 12: el calor podría intensificarse nuevamente. Para la ciudad de San Luis, los pronósticos anticipan máximas cercanas a los 35°C, con nubosidad variable y posibilidad de tormentas aisladas.
Atención por el viento y las lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia amarilla por viento para el lunes 9, entre el mediodía y la tarde, en el área de San Luis. Se prevén velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
De esta manera, la semana comenzará con temperaturas en ascenso, tendrá un martes con posibles lluvias y continuará con un marcado aumento del calor hacia el jueves.