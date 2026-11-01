San Luis comienza la semana con tormentas y alerta amarilla por lluvias y posible granizo

La primera semana de noviembre comenzará con condiciones meteorológicas inestables en San Luis. Para este lunes 2 se esperan tormentas aisladas, abundante nubosidad y una temperatura máxima de 24°C, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fenómenos que podrían alcanzar fuerte intensidad.

En la ciudad de San Luis, la mínima será de 15°C. Durante la madrugada y la mañana podrían registrarse tormentas eléctricas, con una probabilidad de precipitaciones cercana al 55%.

Hacia el mediodía y la tarde se espera una mejora temporaria, con períodos de nubosidad variable. Sin embargo, las condiciones volverán a desmejorar durante la noche, cuando aumentará significativamente la posibilidad de lluvias.

Alerta amarilla por tormentas fuertes y granizo

El SMN emitió una alerta amarilla que comenzará el lunes a las 18:00 y se extenderá hasta las 6:00 del martes.

El organismo advirtió que el área podría ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída ocasional de granizo.

Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos valores podrían superarse en sectores puntuales.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios los desagües.

Pronóstico extendido para San Luis

Martes 3 de noviembre. La jornada comenzará con tormentas y lluvias, principalmente durante la madrugada y la mañana. Luego se espera una mejora progresiva, con períodos de sol durante la tarde. La mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 28°C.

Miércoles 4 de noviembre. Se prevé una jornada mayormente soleada, con una mínima de 14°C y una máxima de 23°C. Hacia el final de la tarde y durante la noche podrían regresar los chaparrones y las tormentas aisladas.

Jueves 5 de noviembre. Volverá a subir la temperatura y la máxima podría alcanzar los 30°C, con una mínima de 14°C. Se esperan períodos de sol, aunque también existe la posibilidad de tormentas durante la mañana y nuevamente hacia la noche.

Viernes 6 de noviembre. Se anticipa un descenso de temperatura, con una mínima de 9°C y una máxima de 21°C. Podrían registrarse lluvias durante la mañana, seguidas de una mejora con mayor presencia de sol por la tarde.

Una semana con cambios de temperatura e inestabilidad

El comienzo de noviembre estará marcado por la alternancia entre tormentas, mejoras temporarias y cambios térmicos.

El lunes y las primeras horas del martes concentrarán la mayor atención por la alerta meteorológica, mientras que el jueves podría convertirse en la jornada más calurosa de la semana.

El pronóstico corresponde principalmente a la ciudad de San Luis y puede presentar variaciones en otras localidades de la provincia.