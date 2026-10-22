Jueves con lluvias, tormentas y descenso de la temperatura en San Luis

San Luis tendrá este jueves 22 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad, las lluvias y un descenso de las temperaturas. Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el cielo permanecerá entre parcial y mayormente nublado, con posibilidades de precipitaciones en diferentes sectores de la provincia.

El organismo provincial anticipó una temperatura mínima promedio de 13°C y una máxima de 23°C, valores que reflejan un descenso respecto de los registros de los días anteriores.

El viento soplará del sector sureste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas fuertes.

Las lluvias podrían extenderse durante el viernes

La REM advirtió que la provincia atraviesa un período de inestabilidad que podría prolongarse hasta el viernes 23 de octubre, con mejoramientos temporarios.

Las precipitaciones comenzaron a afectar principalmente la mitad sur del territorio provincial y se espera que durante este jueves se extiendan hacia otras regiones.

Para el viernes, el pronóstico anticipa una mínima promedio de 10°C y una máxima de 20°C, con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, lluvias y tormentas.

También se prevén vientos del sureste con ráfagas, lo que contribuirá a mantener las condiciones frescas.

Alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para sectores de San Luis, con posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y caída ocasional de granizo.

Se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera localizada.

Para la ciudad de San Luis, las previsiones actualizadas indican que las condiciones podrían mejorar durante la tarde del jueves, con una máxima cercana a los 22°C.

Ante la inestabilidad, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento y mantenerse informado a través de los organismos oficiales.