El último fin de semana de noviembre llegará a San Luis con temperaturas elevadas, predominio del sol y algunas condiciones de inestabilidad hacia el cierre del domingo. Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), las máximas oscilarán entre los 32°C y 33°C, con viento del sector norte.

Después de varios días marcados por las lluvias intensas y los inconvenientes ocasionados por el temporal en distintas localidades, las condiciones meteorológicas mostrarán una mejoría durante gran parte del fin de semana.

Sábado 28: buen tiempo y temperaturas en ascenso

El sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y condiciones generales de buen tiempo en la provincia.

La temperatura mínima promedio será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C.

El viento soplará de direcciones variables del cuadrante norte, con algunas ráfagas fuertes. No se esperan precipitaciones generalizadas, por lo que será una jornada favorable para realizar actividades al aire libre.

Domingo 29: más calor y posibles tormentas por la noche

Para el domingo, la REM anticipa una jornada algo inestable, aunque con temperaturas similares a las del sábado.

El cielo permanecerá mayormente despejado durante buena parte del día, pero hacia la noche aumentará la nubosidad en el sur provincial, donde existe la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.

La mínima promedio será de 17°C y la máxima llegará a los 33°C. El viento predominará del noreste, con algunas ráfagas.

El lunes volvería la inestabilidad

El pronóstico extendido indica que el lunes 30 de noviembre podrían registrarse precipitaciones de variada intensidad en distintos puntos de San Luis.

La REM prevé una mínima promedio de 19°C y una máxima de 32°C, con viento del noreste que rotará hacia el sur durante la tarde.

Ante este escenario, se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en las localidades afectadas por las recientes inundaciones y crecidas.

En síntesis, el sábado y gran parte del domingo serán calurosos y mayormente estables, mientras que el riesgo de lluvias aumentará entre la noche del domingo y el lunes.