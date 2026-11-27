Efectivos de la Policía Caminera de San Luis retuvieron preventivamente tres camiones que transportaban un total de 84.000 kilogramos de maíz en grano, durante dos operativos realizados en el puesto limítrofe de Desaguadero.

Los procedimientos se desarrollaron durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre y estuvieron a cargo de personal de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6), con la colaboración de agentes de COSAFI.

Dos camiones transportaban 56 toneladas con documentación falsa

El primer operativo se concretó alrededor de las 00:30, cuando los efectivos interceptaron dos camiones que intentaban abandonar la provincia con una carga conjunta de 56.000 kilogramos de maíz.

Al verificar la documentación presentada por los transportistas, los uniformados detectaron irregularidades y constataron que los papeles utilizados para justificar el traslado eran falsos.

Además, establecieron que la mercadería era de dudosa procedencia, por lo que dispusieron la retención preventiva de ambos vehículos y sus respectivas cargas.

Un tercer camión fue retenido una hora después

El segundo procedimiento tuvo lugar cerca de la 1:30, cuando los policías controlaron otro transporte que llevaba 28.000 kilogramos de maíz en grano.

En este caso, el conductor no contaba con la documentación exigida para acreditar y realizar el traslado de la mercadería.

Ante esta situación, los efectivos también procedieron a retener preventivamente el camión y su cargamento.

En total, los operativos permitieron detectar 84 toneladas de maíz transportadas con documentación falsa o sin los papeles correspondientes.

Los tres vehículos y sus cargas quedaron retenidos preventivamente, mientras se busca esclarecer la procedencia de la mercadería.