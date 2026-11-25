Una persecución policial en la ciudad de San Luis terminó con dos personas demoradas, una motocicleta secuestrada y el hallazgo de siete municiones. El operativo se desarrolló durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, en el barrio La República.

Todo comenzó cuando efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico realizaban recorridos preventivos a la altura de la manzana 59 y observaron a un joven de 20 años y una mujer de 35 que circulaban en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos.

Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró. Aunque inicialmente detuvo la marcha ante las señales lumínicas y sonoras de los uniformados, volvió a escapar junto a su acompañante, lo que dio inicio a una persecución controlada.

Chocó contra un portón y abandonó la motocicleta

Durante la fuga, el motociclista ingresó a una vivienda ubicada en la manzana 18 del mismo barrio, donde impactó contra el portón de acceso y abandonó el vehículo.

Según informó la Policía, una vez en el patio delantero del inmueble, el joven arrojó siete municiones calibre .22 largo que llevaba consigo.

Los efectivos procedieron al secuestro preventivo de las municiones y de la motocicleta utilizada durante la huida.

La mujer tenía prisión domiciliaria

En medio del procedimiento, personal de Judiciales de la Comisaría Seccional 4ª informó que la mujer de 35 años se encontraba bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Su presencia fuera del domicilio constituyó un presunto incumplimiento de la medida judicial.

Finalmente, ambos fueron demorados y trasladados a la dependencia policial, donde continuaron las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal