El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, destacó las recientes reflexiones del papa León XIV sobre la importancia de la vivienda propia, la familia y el uso de la bicicleta, y las vinculó con las políticas públicas que desarrolla su administración.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario recordó la reciente visita del Pontífice a la Argentina y resaltó sus enseñanzas sobre el bienestar familiar y las oportunidades de desarrollo.

La bicicleta como herramienta de inclusión

Poggi hizo referencia a un encuentro celebrado en el Vaticano entre León XIV, representantes de la Unión Ciclista Internacional y destacados deportistas.

Durante la reunión, el Papa destacó el valor cultural y social de la bicicleta como medio de transporte y herramienta de integración.

Tras el encuentro, la Unión Ciclista Internacional y Cáritas realizaron una donación de bicicletas destinadas a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Según explicó el director de Cáritas, Giustino Trincia, la iniciativa permitirá a los beneficiarios mejorar su movilidad e integración social.

Vivienda, trabajo y movilidad sustentable

A partir de esas reflexiones, Poggi estableció una relación con el programa provincial TuBi, que promueve el uso de bicicletas entre estudiantes para facilitar sus desplazamientos y fomentar hábitos saludables.

El mandatario también destacó las políticas habitacionales y las iniciativas destinadas a generar oportunidades laborales en San Luis.

“En San Luis, trabajamos para que cada familia pueda realizarse con su techo propio, cada familia pueda acceder a un puesto de trabajo y para que nuestros chicos, con sus TuBis, como nos enseña el Papa, tengan un medio útil de desplazamiento sencillo y un estilo de vida saludable”, expresó.

Además, sostuvo que la bicicleta puede favorecer el contacto con la naturaleza, la libertad y las experiencias personales de los jóvenes.

De esta manera, el Gobernador vinculó las enseñanzas del Pontífice con tres ejes de su gestión: el acceso a la vivienda, el empleo y la movilidad sustentable.