El Gobierno de San Luis concentró este martes una serie de anuncios de infraestructura que representan una inversión cercana a los $13.000 millones. Por un lado, 27 municipios firmaron convenios del programa Construyendo con tu Pueblo por $8.169 millones y, por otro, se puso en marcha la licitación para construir un nuevo pabellón en la Penitenciaría provincial, con un presupuesto superior a los $4.735 millones.

La mayor parte de los recursos estará destinada a obras municipales, principalmente de pavimentación urbana. Los acuerdos corresponden a las etapas 2026 II y 2027 I, que fueron unificadas para adelantar el financiamiento y permitir que las localidades puedan comenzar a ejecutar sus proyectos desde los primeros meses del próximo año.

Uno de los cambios centrales del programa será la distribución de los aportes: la Provincia financiará el 70% de cada obra y los municipios deberán cubrir el 30% restante. Ese porcentaje tendrá un mecanismo de anticipo de coparticipación, cuyo reintegro comenzará durante el segundo semestre de 2027.

Durante el acto, el gobernador Claudio Poggi destacó la continuidad de la iniciativa y explicó que la modificación busca acelerar los trabajos y generar un mayor movimiento económico en cada localidad. También instó a los intendentes a presentar los proyectos técnicos a mediados de diciembre, para que puedan ser aprobados antes de fin de año y recibir los fondos iniciales alrededor del 10 de enero.

El mandatario sugirió que las inversiones se orienten principalmente al pavimento urbano, siempre que las redes de agua y cloacas estén resueltas para evitar intervenciones posteriores sobre el asfalto. Además, señaló que se eliminaron los topes de avance mensual: las certificaciones de obra podrán pagarse a medida que se completen los trabajos.

Una ampliación en la Penitenciaría

La segunda inversión anunciada durante la jornada corresponde al sistema penitenciario provincial. El Gobierno llamó a licitación para construir un nuevo pabellón masculino en el Complejo Penitenciario N° 1 de San Luis, con una inversión prevista de más de $4.735 millones.

El edificio tendrá capacidad para alojar a 90 internos y estará destinado a personas con condenas cortas y población joven adulta. El proyecto contempla cuatro áreas funcionales, entre ellas espacios de alojamiento, control de acceso, administración y sectores educativos y de capacitación laboral.

La infraestructura incluirá aulas, un espacio de informática, biblioteca y talleres para la formación en oficios. Según lo presentado por el Gobierno, la intención es que la ampliación no solo permita aumentar la capacidad de alojamiento, sino también generar mejores condiciones para el trabajo del personal penitenciario y la preparación de los internos para su reinserción social.

El llamado a licitación se enmarca en el crecimiento de la población carcelaria provincial. De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, el número de personas privadas de la libertad pasó de 876 en diciembre de 2023 a 1.228 en la actualidad.

Con ambos anuncios, la Provincia comprometió recursos para obras de infraestructura urbana en distintas localidades y para ampliar las instalaciones del Servicio Penitenciario. En conjunto, las iniciativas representan una inversión de casi $12.869 millones.