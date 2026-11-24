El gobernador Claudio Poggi afirmó este martes que la población carcelaria de San Luis aumentó cerca de un 40% en los últimos tres años y vinculó ese crecimiento con las medidas adoptadas para combatir el narcotráfico y otros delitos.

Las declaraciones se produjeron durante su visita al Complejo Penitenciario N°1, donde anunció el llamado a licitación para construir una nueva área de reclusión.

Según los datos expuestos por el mandatario, la cantidad de personas alojadas en el sistema penitenciario provincial pasó de aproximadamente 800 a 1.100 internos.

Poggi sostuvo que el incremento está relacionado con una política de seguridad más estricta y con las acciones desarrolladas contra la comercialización de estupefacientes.

La provincia busca ampliar la capacidad penitenciaria

El crecimiento de la población carcelaria plantea nuevos desafíos para el sistema penitenciario, especialmente en materia de infraestructura, alojamiento y condiciones de trabajo del personal.

En ese contexto, el Gobierno provincial anunció una inversión de más de $4.735 millones para construir un nuevo sector de reclusión en el establecimiento penitenciario de la ciudad de San Luis.

La obra estará destinada a ampliar la capacidad de alojamiento e incorporar espacios educativos y de capacitación laboral para los internos.

El impacto de las políticas de seguridad

El aumento de la cantidad de personas privadas de libertad ya había sido señalado por el Ministerio de Seguridad en junio de 2025, cuando la provincia superó por primera vez los 1.000 internos.

En aquella oportunidad, la ministra Nancy Sosa relacionó el crecimiento con la política de seguridad provincial y la aplicación de la Ley de Reiterancia.

Si bien el gobernador atribuyó el incremento a la lucha contra el narcotráfico, el crecimiento de la población penitenciaria no permite determinar por sí solo cuánto corresponde a delitos vinculados con las drogas.

El Ejecutivo provincial sostiene que la ampliación de la infraestructura permitirá acompañar las necesidades del sistema penitenciario y fortalecer las condiciones de alojamiento y reinserción social.