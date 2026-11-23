Las familias de San Luis tendrán una nueva oportunidad para ahorrar en la compra de alimentos. El Gobierno provincial y el Banco Nación anunciaron una promoción que permitirá acceder a un reintegro del 50%, con un límite de devolución de $80.000 por persona.

El beneficio estará disponible durante tres jornadas consecutivas: martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, en establecimientos adheridos de distintos puntos de la provincia.

Cómo acceder al descuento del 50%

Para aprovechar la promoción, los consumidores deberán realizar sus compras en un solo pago con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, utilizando la aplicación MODO BNA+.

El descuento se aplicará mediante un reintegro, por lo que no implica necesariamente una rebaja inmediata del precio al momento de pagar.

Por ejemplo, una compra de $100.000 permitirá obtener una devolución de $50.000, mientras que para alcanzar el reintegro máximo de $80.000 se deberán realizar compras por $160.000, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.

Dónde se puede comprar

La iniciativa alcanza a comercios adheridos de toda la provincia y forma parte de un acuerdo entre el Ejecutivo provincial y el Banco Nación para incentivar el consumo y acompañar la actividad comercial.

Además de los alimentos, el programa contempla beneficios específicos para gastronomía, hotelería, productos regionales y actividades recreativas.

Los consumidores pueden consultar el listado actualizado de establecimientos participantes y las condiciones de cada promoción en la plataforma Semana Nación